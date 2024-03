Apple už nesmí vývojářům bránit v informování uživatelů, jak mohou ušetřit obejitím App Storu

Autor: Jan Sedlák

Pokutu více než 1,8 miliardy eur udělila Evropská komise společnosti Apple za zneužití pravidel obchodu s aplikacemi, která mohla zvýšit ceny předplatného za streamování hudby. Na omezující praktiky ze strany Applu si u Komise stěžoval například provozovatel aplikace Spotify.





Od regulačních orgánů Evropské unie je to vůbec poprvé, co Apple pokutu dostal, a současně svou výší je to třetí nejvyšší sankce v historii. Více už zaplatil jen Google za vyhledávání při nakupování a za software pro mobilní telefony s operačním systémem Android.





Apple podle Komise neoprávněně bránil vývojářům aplikací pro streamování hudby informovat uživatele iPhonů o levnějších alternativách plateb mimo systém Apple App Store.

Taková ustanovení jsou podle Komise nekalými obchodními praktikami, které porušují antimonopolní pravidla. Podmínky přitom nejsou „nezbytné ani přiměřené“ k ochraně obchodních zájmů společnosti Apple. Výrobce iPhonů nyní bude muset odstranit kritizované podmínky.

Apple uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá. V příspěvku na blogu napsal, že „Komise neodhalila žádné věrohodné důkazy o poškození spotřebitele a ignoruje realitu trhu, který je konkurenční a roste.“

„Ačkoliv respektujeme Evropskou komisi a její rozhodnutí, fakta tento její krok nepodporují,“ uvedla korporace.

Nařízení EU učinilo tečku za téměř čtyřletým vyšetřováním omezení, která společnost Apple uplatňuje vůči vývojářům aplikací distribuovaných přes App Store. Spotify podnítilo vyšetřování stížností z roku 2019. Poukázalo na to, že Apple nespravedlivě zvýhodňuje své vlastní hudební služby oproti konkurenčním.

Komise loni případ zúžila. Zaměřila se na omezování způsobu, jakým mohou vývojáři aplikací informovat uživatele o tom, jak se vyhnout nákupu předplatného v App Store a placení poplatku společnosti Apple.