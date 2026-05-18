Asia Express na Primě nadprůměrně zajímal mladší diváky

První řada reality show Asia Express na Primě zajímala mladší a komerčně atraktivní publikum. Ukazují to data Asociace televizních organizací.
Průměrný podíl na sledovanosti v cílové skupině 15–54 let dosáhl za celou řadu 21 procent. V nejmladší sledované skupině 15–24 let pak překročil třetinu diváků, kteří v čase vysílání seděli u obrazovek (34,31 procenta). Zajímavý výsledek byl rovněž u diváků ve věku od 25 do 39 let, těch se dívalo v průměru 27,88 procenta. V cílové skupině 18 až 69 let zaznamenal nejlepší výkon první a poslední díl.
Průměrná sledovanost celé sezony dosáhla 446 tisíc diváků starších 15 let. Nejsledovanější epizoda z 1. března 2026 přilákala 571 tisíc diváků ve stejné cílové skupině. Premiérové díly sezony zasáhly celkem 2,2 milionu televizních diváků starších 15 let, kteří souvisle sledovali alespoň tři minuty. Při započítání repríz celkový reach vzrostl na 2,7 milionu diváků.
Z hlediska diváckého profilu měla show silnou pozici zejména u vzdělanějšího a lépe situovaného publika, nadprůměrně vysoký zájem měli obyvatelé větších měst.
Závěrečný díl první řady odvysílala Prima v neděli 17. května 2026. Vítězi se stali Vavřinec Hradilek a freestylový cyklista Tomáš Slavík. V soutěži vystupovali pod přezdívkou Jelýtka. Ve finále porazili dvojici Zrádců alias Nicole Šáchovou a Jana Tunu.
Asia Express je česká verze mezinárodního televizního formátu, v němž páry cestují po zemích Asie s omezeným rozpočtem a plní soutěžní výzvy. První česká řada procestovala Kambodžu, Laos a Thajsko. Pořad byl souběžně dostupný i na streamovací platformě Prima+, k ní ale Prima žádné konkrétní údaje neuvedla. V natáčení pořadu chce pokračovat, aktuálně vyhlásila casting na druhou řadu.