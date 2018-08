 »  Austrálie v 5G sítích zakázala nasazení technologií od čínských Huawei a ZTE

Jan Sedlák

Po odmítavém přístupu vlády Spojených států se proti čínským výrobcům telekomunikačních technologií postavila také Austrálie. Ta oficiálně pro budování mobilních sítí 5G zakázala využití výrobků od společností Huawei a ZTE.

„Byli jsme informováni vládou, že Huawei a ZTE dostaly zákaz poskytovat 5G technologie v Austrálii. Tento výsledek je extrémním zklamáním pro spotřebitele. Huawei je světovým lídrem v 5G a v Austrálii jsme doručovali bezpečné bezdrátové technologie téměř 15 let,“ uvedl australský Huawei na Twitteru.

Austrálie argumentuje právě bezpečnostními obavami. Od 5G sítí se obecně očekává velký vliv na průmysl, ekonomiku a další aspekty a pro státy jde o strategickou infrastrukturu. Austrálie následuje některé další země, které Čínu a její společnosti považují za hrozbu. Země proto chce operátorům nastavit potřebné bezpečnostní mantinely.

Huawei už dříve australským zákonodárcům poslal otevřený dopis, ve kterých uvádí, že ve všech zemích, kde působí, dodržuje zákony.

Poslední vývoj kolem 5G sítí mnozí označují za studenou válku v technologiích. Huawei v této oblasti v řadě ohledů působí jako lídr, zatímco například Spojené státy zaostávají. Americký T-Mobile například nedávno oznámil, že 5G síť postaví na technologiích evropské firmy Nokia.

V Česku Huawei ve svých sítích používají všichni tři operátoři a Vodafone na něm postavil i síť pro NB-IoT. Čínská společnost si zažádala o bezpečnostní prověrku pro NBÚ a chce expandovat také v IT. Snaží se například získat zakázku na vybavení nového datacentra ČEZu.

Šéf české pobočky Huawei Radoslaw Kedzia nedávno vydal prohlášení. V něm mimo jiné stojí, že „společnost Huawei nikdy nepoužila svá zařízení k získávání dat jakéhokoliv státu, obchodních tajemství nebo osobních informací uživatelů. Naše společnost by nikdy netolerovala takové aktivity a nikdy se na nich nebude podílet na podnět jakýchkoliv třetích stran.“

Celé znění vyjádření ředitele české pobočky Huawei:

Jak jsme již mnohokrát uvedli, společnost Huawei nikdy nepoužila svá zařízení k získávání dat jakéhokoliv státu, obchodních tajemství nebo osobních informací uživatelů. Naše společnost by nikdy netolerovala takové aktivity a nikdy se na nich nebude podílet na podnět jakýchkoliv třetích stran.

V několika minulých letech Spojené státy americké vznesly mnohá obvinění proti společnosti Huawei, ale v Evropě je naše společnost na poli kybernetické bezpečnosti uznávaným partnerem. V roce 2015 jsme obdrželi ocenění Transparency Award za kybernetickou bezpečnost od německé vlády. V roce 2016 jsme podepsali memorandum o porozumění s INCIBE, Španělským národním kybernetickým institutem. Spolupracujeme a dělíme se o informace v oblasti kybernetické bezpečnosti, zvyšujeme povědomí o důležitosti kybernetické bezpečnosti a vylepšujeme španělské možnosti v této oblasti.

V roce 2010 Huawei a Spojené království vytvořili CSEC, Centrum pro vyhodnocování kybernetické bezpečnosti k propagaci transparentnosti. Rada, která nad činností dohlíží, potvrdila, že v posledních čtyřech letech CSEC splnilo technické požadavky dané Národním centrem pro kybernetickou bezpečnosti (National Cyber Security Centre). Přesně jak řekl ředitel společnosti Elisa Network Services Sami Komulainen: „Technická stránka je technická stránka. Ochrana dat samozřejmě může být zajištěna na různých úrovních, ale my nevidíme žádný rozdíl mezi našimi dodavateli.“

Jakožto vedoucí globální ICT společnost máme široké zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Věříme, že bezpečnost jakéhokoliv zařízení je definována tím, jak byl vyrobeno, používáno a udržováno, a ne tím, kdo a kde jej vyrobil. Zlepšení kybernetické bezpečnosti vyžaduje větší spolupráci na mezinárodní úrovni.

Jakékoliv geografická omezení navržená ke zlepšení kybernetické bezpečnosti povedou ke snížení pravděpodobnosti, že budou vytvořena globální pravidla a standardy. Společnost Huawei aplikuje bezpečnost do všech svých interních procesů. Zajišťujeme dodržování pravidel v šesti rovinách: firemní zásady, organizace, lidé, management, technologie a standardy. Podařilo se nám postavit auditovatelný, udržitelný a důvěryhodný tým pro zajištění kybernetické bezpečnosti.

Společnost Huawei funguje v České republice již vice než 15 let. Pokud bychom udělali něco, co nebylo správné, mělo by to již být zjištěno a řešeno. Nestalo se tak, a proto považujeme za zcela nepatřičné, aby naše rozsáhlé globální výsledky v oblasti bezpečnosti z posledních třiceti let ohrožovala nepodložená obvinění.

Jsme připraveni pracovat otevřeně s jakýmikoliv partnery v rámci České republiky a podílet se na aktivitách v oblasti kybernetické bezpečnosti.