 »  Čínský Huawei se chce dostat do ČEZu, nabídl nejnižší ceny na vybavení datacentra

Čínská technologická společnost Huawei má dlouhodobý zájem se vedle infrastruktury tuzemských mobilních operátorů etablovat také v IT byznysu v různých sférách. Podobně, jako se jí to daří například v Evropě a dalších zemích. I proto si zažádala o prověrku u NBÚ.

Aktuálně by se čínský podnik rád dostal do polostátního kolosu ČEZ. Ten prostřednictvím ČEZ ICT Services staví nové datové centrum za 450 milionů korun a Huawei skrze partnery podle informací Lupy přišlo s nejnižšími nabídkami na IT vybavení.

ČEZ nové datacentrum buduje v areálu po bývalé Elektrárně Tušimice I. V plánu je postupné sjednocení provozů stávajících datových skladů v Plzni a Praze a redukce datacenter u jaderných elektráren. Lokalita má také snížit účty za elektřinu a zvýšit fyzickou bezpečnost. Non-IT část projektu mají na starost společnosti Metrostav a Altron (stavební část) a Pronix a TTC Marconi (non-IT technologie).

Na dodávku hardwarových IT technologií ČEZ vypsal veřejnou soutěž. Přihlášky byly uzavřeny 2. července s tím, že ČEZ stanovil předpokládanou hodnotu zakázky ve výši 272,5 milionu korun bez DPH.

Součástí zakázky je dodávka, instalace, integrace, implementace a pětiletá záruka na ICT infrastrukturu. Konkrétně se jedná o x86 servery, disková pole (2 PB) a zálohovací zařízení (6 PB), síťovou infrastrukturu (LAN a SAN), kabeláž, integraci firewallů od izraelské firmy Check Point a aplikačního kontroleru od F5 Networks.

Nejníže jsou partneři Huawei

Nabídky v tendru podle informací Lupy nakonec podalo devět zájemců. Rozsah cen, které dodavatelé nabízí, je poměrně široký. Zatímco nejdražší nabídka od společnosti Soitron je zhruba 188,5 milionu korun, nejméně požaduje firma AMI Praha s částkou 96,7 milionu.



Autor: ČEZ Datové centrum ČEZ Tušimice – poklepání na základní kámen

Tři dodavatelé, kteří nabízí nejnižší cenu, shodou okolností vystupují právě jako partneři společnosti Huawei a do ČEZu chtějí dodat technologie této firmy. Vedle AMI Praha jde o firmy Síť (100,5 milionu korun) a Techniserv IT (133,4 milionu).

Někteří další dodavatelé se domnívají, že společnost Huawei může takzvaně „podstřelovat“ ceny, aby zakázku vyhrála. Tito dodavatelé dále uvádí, že od amerických výrobců hardwaru, jejichž technologie v tendru nabízí, získali slevy i 90 procent a více a že už teď operují s naprosto minimální marží. Vychází jim z toho, že ze strany Huawei jde o dotovanou akci.

Tuzemské zastoupení čínské společnosti tato nařčení odmítá a pro Lupu uvádí, že obchod pro ni dotovaný a ztrátový není. Nižší ceny mají být součástí obchodní strategie.

Hlavním kritériem je cena

V rámci zadávací dokumentacek tendru datacentra ČEZu je uvedeno, že „jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena“ a že v rámci uvedeného hodnotícího kritéria „bude nejlépe hodnocena nabídka s nejnižší celkovou cenou předmětu smlouvy“.

Nabídky na IT vybavení datacentra ČEZ (v Kč) Soitron – 188 500 883

Datasys – 166 998 081

GiTy – 166 666 000

Dimension Data – 159 925 765

Impromat – 159 754 500

AutoCont – 147 526 995

Techniserv IT – 133 375 179

Síť – 100 517 167

AMI Praha – 96 734 775

Samotný ČEZ uvádí, že výběrové řízení ještě neskončilo a nebude ho tak blíže komentovat. Společnost pouze říká, že způsob volby hodnotících kritérií byl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek i s podmínkami evropského dotačního programu OPPIK. Z něj ČEZ na budování datacentra i díky jeho lokalitě čerpá asi 25 procent z celkové částky.

„Při pořizování nových technologií musí společnost ČEZ postupovat, a případná rizika plynoucí z výběru konkrétních technologií anebo dodavatelů řešit, v souladu s platnou legislativou,“ vzkazuje mluvčí ČEZu Alice Horáková.

Technologie za konkurenceschopnou cenu

„Vnímáme to tak, že společnost Huawei je schopna nabídnout svou technologii za velmi konkurenceschopnou cenu, která při zachování dostatečné marže pro partnera umožnila postavit pro zákazníka velmi zajímavou nabídku. Konkrétní výše slevy pro partnera je samozřejmě předmětem obchodního tajemství,“ uvádí pro Lupu Petr Urban, obchodní ředitel AMI Praha.

„Rozdíl v ceně zde sice byl, ale oproti jiným soutěžím, kterých jsme se v poslední době účastnili a skončili mezi poraženými, zdaleka není procenty ani absolutní hodnotou nejvyšší,“ navazuje Urban. Také dodává, že poslední dva roky „běžely fámy“ o tom, kdo a jak nabídne danou technologii pod cenou.

„K poskytnutým cenám od společnosti Huawei lze konstatovat, že každý technologický výrobce poskytuje v rámci své obchodní strategie slevy dle objemu plnění a typu zákazníka. Zároveň Huawei běžně garantuje rovný přístup z pohledu cen i podpory ke svým partnerům v rámci dané veřejné zakázky,“ navazuje Kamila Jobová z firmy Techniserv IT.

Techniserv IT podal třetí nejnižší nabídku. Jobová upozorňuje, že rozdíl mezi „její“ společností a čtvrtým AutoContem je asi 10 procent: „S ohledem na předmět nabídky, kdy součástí jsou mimo samotnou dodávku hardware i rozsáhlé implementační práce a podpora na pět let s garantovaným SLA, považujeme tento rozdíl 10 procent za standardní rozdíl mezi jednotlivými soutěžícími běžný i v jiných obdobných veřejných zakázkách. Tyto rozdíly jsou tvořené mírně odlišnými vstupy v podobě nákupu externích zdrojů, hardware nebo i ceny interních zdrojů, různým návrhem řešení, přístupem k rizikům a v neposlední řadě i obchodní marží. Z těchto důvodů, a také s ohledem na porovnání cen ostatních uchazečů, nepovažujeme nabídkovou cenu za nějak zásadně odlišnou od jiných nabídkových cen této veřejné zakázky.“

