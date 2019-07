 »  BBC a ITV zveřejnily podrobnosti o streamovací platformě BritBox

Filip Rožánek

Mezi říjnem a prosincem letošního roku se na britském trhu objeví konkurence Netflixu a dalších streamovacích služeb. Jmenuje se BritBox a stojí za ní veřejnoprávní BBC ve spolupráci s komerční televizí ITV.

Měsíční poplatek bude šest liber (v přepočtu zhruba 170 korun), zákazníci za něj uvidí pořady v HD kvalitě a budou k nim mít přístup na několika zařízeních. Základem nabídky budou pořady obou televizí, vznikne ale také speciální obsah pouze pro předplatitele této služby. BritBox nebude obsahovat žádné reklamy.

Tahounem společného podniku je ITV, jejíž zaměstnanci budou zodpovědní za obsahovou nabídku. Soukromá televize drží 90 procent akcií. Ředitelkou BritBoxu je Reemah Sakaanová, která už projekt vedla na americkém a kanadském trhu. Jejím nadřízeným bude ředitel programu ITV Kevin Lygo.

Obě televize už mají své videoarchivy, které provozují pod názvy ITV Hub a BBC iPlayer. V těch budou po určitou dobu pořady odvysílané v televizi a po této lhůtě se přesunou do BritBoxu. V případě BBC by to zřejmě mělo být po jednom roce. Ne všechny pořady se ale nakonec na BritBox dostanou, protože je BBC a ITV nakupují od nezávislých produkčních společností, které mohou práva pro internetové archivy postoupit jinému zájemci – Netflix nevyjímaje.