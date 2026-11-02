Belgie a Švédsko hlásí kyberútoky na chladicí boxy v supermarketech

Po nedávném napadení některých chladicích skříní v supermarketech ve Francii se s obdobným problémem potýkají některé obchody v Belgii a ve Švédsku.
Podle belgické tiskové agentury Belga útočníci v noci na pondělí pronikli do systémů asi dvacítky chladicích zařízení supermarketů Delhaize (Albert), Carrefour a Spar. Přepnuli je do rozmražovacího režimu, takže se teplota zvedla na 50 °C a uložené zboží se začalo kazit. Jde o boxy firmy Sabcobel, které je možné ovládat prostřednictvím online rozhraní.
Podobný kyberútok hlásí také některé supermarkety ve Švédsku, které teď vyhazují zkažené potraviny. Podle deníku Aftonbladed jde o prodejny řetězců Ica Baronen či Coop.
Útok je obdobou podobného incidentu, který se odehrál před třemi týdny ve Francii. Zasáhl stovky obchodů, které také využívaly chladicí boxy ovládané na dálku. Podle BBC šlo ve Francii o software dánské společnost Danfoss. Firma po útoku prohlásila, že šlo o starší modely, jejichž software nelze updatovat a že obchodům delší dobu doporučovala jejich výměnu.
Po francouzském incidentu, který obchodníkům způsobil škody za miliony eur, některé řetězce naplánovaly update či výměnu chladicích zařízení. Například švédský Coop měl podle Aftonbladetu modernizaci naplánovanou na tuto středu.
Obchodní řetězec Albert se v říjnu potýkal také s dalším kyberútokem, kvůli kterému vyřadil z provozu svoji mobilní aplikaci Můj Albert.