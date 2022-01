Britská vláda asi na dva roky zmrazí televizní poplatky

Televizní poplatky ve Velké Británii zůstanou až do roku 2024 ve stejné výši jako dosud, tedy 159 liber ročně (v přepočtu asi 4670 Kč). Podle novin Mail on Sunday se o tom chystá rozhodnout britská ministryně kultury Nadine Dorriesová. Standardně by se poplatky měly zvýšit o inflaci. Ta je ovšem nejvyšší za posledních třicet let, překračuje pět procent. Vláda v takové situaci chce ulevit občanům, jimž rostou životní náklady.

Televizní a rozhlasové služby BBC se tedy budou muset uskrovnit. Podle propočtů budou veřejnoprávní společnosti scházet v ročním rozpočtu asi dvě miliardy liber. Také případné zvýšení poplatků po roce 2024 bude nižší, než by odpovídalo inflaci, což znamená, že peníze budou BBC chybět i nadále. S modelem televizních poplatků se počítá už jen do konce roku 2027, vláda dlouhodobě usiluje o reformu financování BBC. Konzervativci BBC vyčítají, že je nakloněná levici, i sama ministryně patří mezi dlouhodobé kritiky televize.

BBC letos na podzim oslaví 100 let od svého založení. Stejně jako ostatní tradiční provozovatelé vysílání čelí sílící konkurenci globálních služeb jako je Netflix nebo Disney+. Zároveň však patří mezi nejvýznamnější světové producenty původní tvorby, přičemž vytvořila mnoho formátů pořadů, na které si kupují licence televizní stanice po celém světě.

V České republice se televizní poplatky naposledy zvyšovaly od ledna 2008 na současných 135 korun měsíčně.