Britský regulátor stanovil nové podmínky pro web a aplikace BBC

Autor: BBC

Od 1. dubna vejde v platnost nová provozní licence britské BBC. Telekomunikační regulátor Ofcom v ní stanovil podmínky pro webové stránky, archiv pořadů iPlayer a další digitální služby.





„Licence byla navržena tak, aby důsledně vedla BBC k odpovědnému plnění úkolů a zároveň jí umožnila inovovat způsoby, jimiž poskytuje obsah divákům a posluchačům, jejichž zvyky se dramaticky mění,“ uvedl Ofcom.





Dokument požaduje zpřístupnění veškeré důležité produkce v online podobě, od zpravodajství přes publicistiku, obsah pro děti, hudbu a náboženství po umění. Široké žánrové rozpětí musí nabízet napříč všemi distribučními kanály. Licence dále stanovuje minimální objem produkce vyrobené mimo hlavní město, ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku.

BBC musí být otevřenější, podrobnější a proaktivnější při komunikaci o jejím výkonu, plánované produkci a službách. Musí rovněž transparentně vyhodnocovat, co fungovalo a co ne. Sám Ofcom uskuteční rozsáhlý průzkum zaměřený na to, jaký obsah a služby BBC jsou k dispozici, jakou mají odezvu u diváků a posluchačů, a jaká je spokojenost publika s programovou nabídkou.

Archiv pořadů iPlayer má být aktualizován tak často, aby v něm vždy byly nejnovější zpravodajské relace, které budou zároveň snadno přístupné. Digitální obsah musí podporovat nové britské talenty a upřednostnit původní britskou tvorbu. BBC smí experimentovat s novými formáty, aby byla všude, kde jsou její posluchači, uživatelé a diváci.

Zpravodajský web BBC musí svou nabídkou oslovovat čtenáře ze všech koutů Spojeného království a informovat také o sportovních utkáních.

Modernizovaná provozní licence má 30 stran, Ofcom ji publikoval na svém webu. Tamtéž se nachází dokument, který na 174 stranách předkládá argumenty, statistiky a zpětnou vazbu, na jejichž základě regulátor dospěl k nové podobě licence.