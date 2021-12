Budníkův Thein kupuje další českou IT firmu, ovládl pražský Spark Tech Net

Investiční společnost Thein, kterou ovládají Tomáš Budník a J&T (65 a 35 procent), kupuje další českou IT společnost. Tentokrát jde o pražský Spark Tech Net, jehož doposud stoprocentně ovládal František Brtna.

“Akvizice přinese skupině Thein především pokročilou kompetenci ve vývoji softwaru a úprav existujících informačních systémů pro umístění do cloudu a datových center. Zároveň doplní dosavadní zkušenosti skupiny s dodávkami a servisem IT infrastruktury, koncových zařízení, kybernetické bezpečnosti, privátních 5G sítí a dalších oblastí, které již v portfoliu má,” popisuje Thein.

Budník a J&T už koupili několik IT firem, konkrétně Aitcom, Síť a C System CZ. Kromě toho došlo na odkupy kyberbezpečnostních společností net.pointers a H-Square ICT Solutions. Z nich se zformovala nová značka Thein Security, která v Praze uvádí do provozu kybernetické dohledové centrum (SOC).

Spark Tech Net má Theinu mimo jiné v plánech budovat privátní 5G sítě, o čemž jsme na Lupě více psali.

Spark měl loni tržby kolem 35 milionů korun. Zakladatel firmy František Brtna bude s Theinem spolupracovat na externí bázi.