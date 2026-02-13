Buďte aktivní a vyznejte se v nabídkách operátorů a poskytovatelů energií. Regulátoři ČTÚ a ERÚ rozjíždí spolupráci

Dva tuzemští regulátoři spolu začnou více spolupracovat. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Energetický regulační úřad (ERÚ) podepsaly memorandum o spolupráci, jehož cílem má být posílení ochrany spotřebitelů a odolnost a bezpečnost sítí. Dokument je k dispozici zde.
Memorandum má část týkající se spotřebitelů, tedy zákazníků firem a organizací, nad kterými mají ČTÚ a ERÚ dohled. Důraz je kladen na aktivitu samotných zákazníků, kteří by se zjednodušeně řečeno měli vyznat v cenících a nabídkách.
Regulátoři se konkrétně “zavazují ke společným vzdělávacím a osvětovým aktivitám zaměřeným na ochranu spotřebitelů, včetně zranitelných skupin. Spolupráce má přispět ke zvyšování informovanosti veřejnosti a k lepší orientaci spotřebitelů v dostupných službách v telekomunikacích a energetice.”
ČTÚ a ERÚ dále budou sdílet informace, kde se překrývají či doplňují jejich aktivity. “Důležitou oblastí aktivní spolupráce je také zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou či vzájemné sdílení dat a informací o rušení signálů GNSS, které může ovlivňovat činnost elektronických komunikací i energetických přenosových soustav,” informovaly úřady.
“Jak ukázal nejen minulý výpadek elektřiny, ale třeba i situace během povodní, aktivní spolupráce ČTÚ a ERÚ je klíčová pro zachování bezpečnosti a odolnosti kritické komunikační a energetické infrastruktury státu. Spolupracovat proto obě instituce budou při přípravě právních předpisů, na tvorbě metodických materiálů, podpůrných doporučení a návodů,” doplnili regulátoři.