Canal+ využije AI od Googlu, pomůže s tříděním obsahu i generováním scén

Filip Rožánek
Dnes
VOD služby, streaming, video

Francouzská mediální skupina Canal+ od června 2026 zavede na svých streamovacích platformách v Evropě a Africe technologie umělé inteligence od Googlu. Spolupráce zahrnuje dvě hlavní oblasti: vylepšené doporučování obsahu uživatelům a nasazení generativní AI při výrobě pořadů.

Technologie Google Cloud bude analyzovat zvukovou, obrazovou i textovou složku videí a vytvářet multimodální databázi, na jejímž základě má aplikace Canal+ nabízet přesnější doporučení odpovídající osobnímu vkusu konkrétního diváka.

Druhou klíčovou složkou dohody je využití generativního modelu Veo3, který vytváří videosekvence z textových pokynů. Produkce ho budou moci používat například k předvizualizaci scén před natáčením nebo k rekonstrukci historických momentů z archivních fotografií. 

Canal+ v tiskové zprávě zdůraznil, že technické prostředí bude respektovat ochranu práv a vlastnictví obsahu a produkční společnosti si zachovají kontrolu nad redakčními i tvůrčími rozhodnutími.

Konkrétní finanční podmínky dohody ani rozsah investice obě strany nezveřejnily. Není známo ani to, zda a jak se nové funkce projeví v ceně předplatného pro koncové uživatele.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

