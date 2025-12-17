Češi posílají peníze dvěma celebritám v umělé inteligenci točícím se kolem Harvardu a MIT

Český kapitál se opět zapojuje do mezinárodního dění v technologickém světě. Tuzemská investiční skupina KKCG vložila prostředky do fondu Link-XPV spadajícího pod Link Ventures, což je podnik zaměřený na rizikový kapitál, mezi jehož spoluzakladatele patří Peter Diamandis, jeden z nejznámějších popularizátorů umělé inteligence a zakladatel Singular University. Do týmu fondu patří i vědec Erik Brynjolfsson, autor v minulosti vlivné knihy Druhý věk strojů.
Link Ventures sídlí v Cambridge v USA, takže má blízko k MIT a Harvardu a jednomu z amerických a světových center technologií. Fond se zaměřuje na umělou inteligenci, v portfoliu má desítky startupů.
“Fond Link-XPV se bude zaměřovat především na AI startupy v počáteční fázi financování, přičemž přibližně 75 procent investičních příležitostí má pocházet z ekosystému MIT a Harvardu. Kromě kapitálu nabídne fond vybraným společnostem také přístup k datům a výpočetním kapacitám, kancelářským prostorám, mentoringu, networkingu a dalším formám podpory potřebným pro jejich další růst,” informovala KKCG.
KKCG nespecifikovala, kolik do amerického fondu poslala. Karel Komárek mladší, tedy syn majitele KKCG, se zapojí do poradního výboru omezených partnerů Link-XPV.