Češi s dalšími vědci navrhli, jak měřit inteligenci robotů, kteří fungují se systémem podobným nervové soustavě

Iva Brejlová
Dnes
robot iCub, FEL ČVUT Autor: Petr Neugebauer, FEL ČVUT

Takzvanou vtělenou inteligenci, tedy přístup, v němž inteligentní chování robotů nevzniká pouze ve „výpočetním mozku“, ale ze souhry řízení, těla a prostředí, řeší na ČVUT. Tamní vědci přišli spolu s kolegy z dalších zemí s novým rámcem, jak měřit inteligenci takto fungujících strojů. Takoví roboti propojují výpočty inspirované fungováním nervové soustavy se svým fyzickým tělem a jeho interakcí s okolím. První autorkou studie je Giulia D’Angelo, spoluautorem Matěj Hoffmann, oba působí na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

„Dnešní robotické systémy už nemůžeme hodnotit jen podle toho, jestli dosáhnou cíle. Potřebujeme sledovat také to, jak rychle reagují, jak efektivně využívají energii, jak se přizpůsobují změnám prostředí a nakolik dokážou využít samotné vlastnosti svého těla,“ říká D’Angelo. „Inteligence nevzniká jen v řídicí architektuře, ale v neustálé souhře mezi výpočtem, tělem a prostředím,“ komentuje Hoffmann, který vede skupinu humanoidní robotiky na katedře kybernetiky FEL ČVUT.

Vědci popisují, že pokud mají roboti fungovat mimo laboratorní podmínky, musejí zadané úlohy zvládnout rychle, spolehlivě, s nízkou spotřebou energie a zároveň bezpečně v kontaktu s okolím. To má hodnotit takzvaná vtělená inteligence. V navrhovaném rámci se řeší tedy také schopnost adaptace, komplexita systému nebo dopad na okolní prostředí. Součástí návrhu je i sada modelových úloh, na nichž lze tyto systémy porovnávat v reálnějších scénářích. Třeba při pohybu mezi statickými a dynamickými překážkami, průchodu různými typy terénu, přizpůsobení řízení při změně mechanických vlastností robota nebo při manipulaci s pevnými i deformovatelnými objekty.

Studie propojuje neuromorfní výpočty, které napodobují fungování nervové soustavy, a měkkou robotiku, která pracuje s poddajnými materiály, jako je silikon, místo tradičních tuhých konstrukcí z kovu a plastů. Takoví roboti často nemají klasické klouby a mohou mít prakticky nekonečný počet stupňů volnosti, takže působí podobně jako chapadla chobotnice.

StudieA Benchmarking Framework for Embodied Neuromorphic Agents vznikla v mezinárodní spolupráci výzkumníků z evropských i mimoevropských institucí včetně University of Cambridge či ETH Curych. Práce byla publikována v prestižním časopise Nature Machine Intelligence.

ČVUT spustí moderní výuku čipů a elektroniky. Titul bude možné získat i z Tchaj-wanu Přečtěte si také:

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Nejnovější články

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

