Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a buduje vlastní AI kapacity

Armáda ČR intenzivně podporuje výzkum kvantových technologií, zaměřuje se při tom na spolupráci s českými technickými univerzitami. „Identifikovali jsme důležité oblasti, jako jsou kvanta nebo efekty kvantové fyziky pro různé vojenské aplikace. Do těchto oblastí hodně investujeme, abychom českým technickým univerzitám umožnili vychovat lidi, kteří nám pravděpodobně přinesou řešení, jež si dnes ani neumíme představit,“ uvedl Martin Hlaváček, vedoucí odboru budoucích komunikačních a informačních systémů z Generálního štábu ozbrojených sil České republiky na konferenci Týden inovací.
Podle něj armáda chápe, že jde o strategickou příležitost podobnou investicím do digitálních technologií v minulém století. „Představte si, že je rok 1930 a investujeme do počítačových technologií. Nevíme, kam nás zavede kvantová fyzika, ale víme, že je to příležitost, kterou nesmíme promeškat,“ říká Hlaváček.
Hlaváček částečně poodkryl roli technologií v armádě. V oblasti umělé inteligence podle něj armáda „dohání, co se děje ve světě“. Aktuálně probíhají experimenty s chatboty a hlasovými roboty v call centrech, se zpracováním obrazu, kybernetickou bezpečností, open source intelligence a velkými jazykovými modely.
Armáda při implementaci AI kombinuje tři přístupy. Shora dolů definuje strategické cíle a zdroje, zdola nahoru experimentuje s konkrétními řešeními. Klíčová je podle Hlaváčka třetí, transformační vrstva, která obojí propojuje. „Mezi nadšením na jedné straně a strategií na straně druhé leží transformace. A právě tam se učíme, jak změnit disruptivní změnu v aktivum,“ řekl.
V praxi to znamená školení IT specialistů, ale i výuku vojáků v základech AI. Armáda zavedla role „AI šampiónů“ a „digitálních ambasadorů“. „Každý člen ozbrojených sil má k dispozici základní úroveň AI služeb, ale digitální ambasadoři dostávají extra školení a extra možnosti, aby mohli experimentovat a vytvářet ostrůvky toho, čemu říkáme pozitivní deviace v rámci organizace,“ popsal.
Většina operací probíhá v utajovaném režimu. Armáda musí být opatrná i na sdílené služby, jako je cloud. Proto buduje vlastní suverénní kapacity – on-premise prostředí, kde může nasazovat technická řešení pro utajované operace. Zároveň experimentuje v běžném prostředí s testovacími daty.
„Testujeme a pilotujeme přes cloudové služby a pak hodnotíme možnost přesunu řešení do našeho vlastního prostředí,“ popisuje Hlaváček.
Armáda hledá i nové způsoby spolupráce se startupy. „Máme oddělené rozpočtové linky pro výzkum a vývoj a podporu průmyslu a pak pro nákup,“ uvedl Hlaváček. Cílem je vytvořit cestu od rané spolupráce s perspektivním startupem přes spolufinancování „proof of conceptu“ až po plnohodnotné řešení v praxi. „Je potřeba určitá kontrola a opatření, kterými organizace zajistí, že se cíle v různých fázích plní. Ale dá se to – jen to vyžaduje trochu hackerského ducha na cestě, která začíná inovací a končí řešením využívaným v armádě,“ dodal.