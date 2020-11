Česká CNN měla při amerických volbách historicky nejlepší výsledek

Průběhu volby amerického prezidenta bylo na CNN Prima News věnováno několik tematických bloků. Po celou noc z 3. na 4. listopadu 2020 tým pěti českých reportérů v USA i tým v Praze ve spolupráci s americkou CNN nepřetržitě přinášely průběžné výsledky voleb, živé vstupy napříč Spojenými státy i reakce odborníků.

První speciál byl vysílán 3. listopadu od 23.00 do 4. listopadu 1.00, průměrný share byl 1,93 % v cílové skupině 15–69 let, která je pro Primu důležitá při prodeji reklamy. Následující blok Trump vs. Biden: Boj o Bílý dům, který běžel na CNN Prima News od 1.00 do 5.53, dosáhl share 3,49 % v CS 15–69 let.

Ranní blok 4. listopadu, který běžel od 6.00 do 9.00, měl průměrný share 3,40 % v CS 15–69. Tyto pořady přilákaly i mladší cílovou skupinu 15–54 let, kdy share dosáhl průměrné hodnoty 4,11 %, přičemž speciál Trump vs. Biden: Boj o Bílý dům, vysílaný od 6.00 do 6.53, dosáhl průměrného share 4,37 % v CS 15–54 let.

Nejvyšší hodnota share kulminovala kolem páté hodiny ranní, kdy dosahovala až desetiprocentní hranice (v čase 5.14 – 5.15 share 9,34 % v CS 15–69 let).

Celodenní share byl ve středu 4. listopadu pro CNN Prima News historicky nejlepší. V CS 15–69 let dosáhl share 1,15 %. Televize to uvedla na dotaz Digizone.cz.

