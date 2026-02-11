Lupa.cz  »  Prvních šest českých kryptoměnových služeb získalo evropskou licenci MiCA

Prvních šest českých kryptoměnových služeb získalo evropskou licenci MiCA

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Česká národní banka, ČNB Autor: ČNB

Česká kryptoměnová směnárna Anycoin získala evropskou licenci MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation). Anycoin na certifikaci pracovala více než rok s Českou národní bankou a advokátní kanceláří Hobza Legal. Kromě Anycoinu získalo od ČNB licenci dalších pět provozovatelů. Regulátor obdržel 248 žádostí.

Aktualizace: Mezi další známé subjekty, které obdržely licenci MiCA, patří InvityCoinero a Coinmate.

“Získání licence je pro Anycoin a další firmy, které se o ní snaží, stěžejní. Bez ní není možné poskytovat uživatelům základní služby spojené s kryptoměnami. Zejména se jedná o směnu kryptoměn, provozování obchodní platformy (burzy) a správu kryptoměn (tzv. custody),” shrnula směnárna.

Ředitel Anycoinu Marek Kyrsch uvedl, že licence MiCA může pomoci nováčkům ve světě kryptoměn pomoci s výběrem důvěryhodného partnera. Celý obor, kde se stala řada podvodů, by tak mohl díky regulaci získat pro běžné uživatele stabilnější základy.

“Z pohledu stávajících klientů nedochází k žádným zásadním změnám. Pouze firma, jejíž služby používají, je nyní regulovaným subjektem v oblasti digitálních aktiv, podobně jako jsou banky ve světě klasických financí,” doplnila Anycoin.

Anycoin loni zaznamenala tržby 6,25 miliardy korun, meziročně o 6,3 procenta více. Počet uživatelů vzrostl z 99 na více než 133 tisíc. Bitcoin se na objemu transakcí podílel téměř 62 procenty. Ethereum mělo 8,5 procenta. Následovaly XRP, Solana a Cardano.

Podle Anycoinu letos dojde ke konsolidaci trhu, získání licence MiCA je totiž náročné, což některé firmy nemusí zvládnout, případně pro ně nebude další fungování udržitelné.

“Nové příležitosti příležitostí přináší i tzv. pasportizace, kdy je možné nově získanou licenci využít i pro působení v rámci celé EU. Po notifikaci konkrétní země prostřednictvím ČNB se tak můžeme pokusit zopakovat úspěch z České republiky i v zahraničí,” uvedla česká směnárna.

Anycoin navázala partnerství s investiční skupinou LongRiver, která poskytne financování, zatímco Anycoin dodá know-how a technologické zázemí.

Geekovský guvernér koupil do ČNB čtyři výkonné grafické karty a nabízí stáže v umělé inteligenci Přečtěte si také:

Geekovský guvernér koupil do ČNB čtyři výkonné grafické karty a nabízí stáže v umělé inteligenci

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Evidenční list důchodového pojištění již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).