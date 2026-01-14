Lupa.cz  »  Česká televize nechá prověřit klíčové dodavatelské smlouvy, audit udělá KPMG

Veřejnoprávní Česká televize zahájila proces nezávislého posouzení vybraných obchodních vztahů s externími dodavateli, jehož cílem je prověřit hospodárnost a efektivitu vynakládání finančních prostředků. 

Vedení televize za tímto účelem uzavřelo smlouvu o poskytování poradenských služeb se společností KPMG Česká republikaMaximální cena za realizaci auditu byla stanovena na 1 365 000 korun bez DPH, přičemž tato částka zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služby. Audit by měl trvat asi tři měsíce.

„Vybrali jsme spolu s finančním ředitelem a interním auditem vzorek zhruba 25 smluv. Jedná se o převážně provozní smlouvy, které jsou velmi citlivé, s přihlédnutím k tomu, že už jsou buď velmi dlouhodobé, nebo jsou na dobu neurčitou, nebo došlo na trhu ke změnám jednotlivých cen,“ popsal na jednání Rady České televize generální ředitel Hynek Chudárek.

Hlavním předmětem zakázky je detailní analýza vzorku smluv, která má odpovědět na otázku, zda jsou stávající kontrakty pro televizi stále relevantní, aktuální a ekonomicky výhodné. Experti z KPMG se zaměří na porovnání smluvních podmínek se skutečně poskytovaným plněním a následnou fakturací.

Podle přílohy smlouvy se prověrka týká širokého spektra servisních a provozních služeb. Audit se zaměří například na smlouvy o ostraze objektů, na úklidové služby, telekomunikační služby, stravování nebo odvoz odpadů. Součástí přezkumu jsou i technické služby spojené s iVysíláním a vývojem HbbTV aplikací.

Součástí zadání je rovněž prověrka toho, zda má Česká televize dostatečné a vhodné kontrolní mechanismy při čerpání těchto služeb. Výstupem celého procesu bude písemná zpráva obsahující doporučení, zda je pro instituci výhodné ve stávajících vztazích pokračovat, nebo zda by bylo vhodnější přistoupit k vypsání nových veřejných zakázek, případně zajistit plnění interními kapacitami.

Závěrečná zpráva má kromě hodnocení efektivity obsahovat i soupis zjištěných nedostatků a rizik spolu s návrhem na jejich odstranění. Generální ředitel chce se získanými poznatky následně seznámit Radu České televize.

