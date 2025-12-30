Česká televize od ledna 2026 mění systém výroby pořadů a slučuje klíčové divize

Česká televize od 1. ledna 2026 změní organizační strukturu spojenou se vznikem nových pořadů.
Podle generálního ředitele Hynka Chudárka má úprava vést ke zjednodušení rozhodování, vyšší efektivitě a úsporám v managementu. Zachován má zůstat transparentní proces vývoje pořadů, zároveň však odpadne dosavadní dvojkolejnost řízení.
Nejvýraznější změnou je sloučení divize Program a digitální služby s divizí Obsah. Dosavadní producentský systém tím Česká televize nahrazuje modelem žánrových center. Ta mají soustředit vývoj a výrobu pořadů podle jednotlivých typů obsahu a jasně vymezit odpovědnost za konkrétní žánry.
Podle Hynka Chudárka jde o naplnění jeho kandidátského projektu. „Podstatou změn je především zjednodušení spolupráce mezi jednotlivými útvary a posílení pružnosti celé instituce. Účelem je úspora prostředků, které můžeme vložit do výroby pořadů,“ uvedl. V rámci nové struktury má vzniknout šest žánrových center, vedených šéfdramaturgy.
Změna má podle vedení televize přinést cílenější vývoj projektů, jejich rovnoměrnější rozložení a přehlednější řízení tvůrčích týmů. Současní kreativní producenti budou začleněni přímo do jednotlivých center, a to včetně projektů, na nichž již pracují.
Celou sloučenou divizi Program a digitální služby povede Milan Fridrich. Žánrové centrum hrané tvorby povede Tereza Polachová (dosavadní ředitelka divize Obsah), centrum dokumentární tvorby Ivana Pauerová Miloševičová. Publicistickou a vzdělávací tvorbu bude řídit Jana Škopková, zábavu a lifestylovou tvorbu Lucie Kapounová. Centrum tvorby pro děti, tedy ČT :D, zůstane pod vedením Petra Kolihy a kulturní tvorbu na ČT art bude i nadále řídit Tomáš Motl.