Česká televize představila sváteční program, láká na novou pohádku i speciál StarDance

Filip Rožánek
Dnes
Záhada strašidelného zámku Autor: Česká televize
Záhada strašidelného zámku

Česká televize představila své sváteční programové schéma, které odstartuje 30. listopadu prvním ze čtyř charitativních adventních koncertů. Na Štědrý den ČT1 uvede premiérovou pohádku Záhada strašidelného zámku v režii Iva Macharáčka. Do hlavních rolí obsadil Sofii Annu Švehlíkovou a Oskara Hese. V dalších úlohách se objeví Jiří Mádl, Pavel Kříž, Jana Plodková či Tomáš Maštalír.

Na Boží hod bude následovat koprodukční slovenská pohádka Největší zázrak s českou hereckou účastí Jana Budaře a Michala Isteníka, která bude vysílána duálně. Program ČT2 nabídne tradiční pohádku v českém znakovém jazyce, letos s názvem Ke všem čertům na motivy příběhu Čertův švagr.

Kromě duchovních přenosů, jako jsou půlnoční mše nebo vánoční požehnání Urbi et orbi z Vatikánu, uvede ČT2 i dokument David Becher – Hippokrates Karlových Varů. Stanice ČT art nabídne mimo jiné film Muž, který vynalezl Vánoce, záznamy koncertů Elvise Presleyho nebo kapely Queen a na Nový rok přímý přenos Novoročního koncertu České filharmonie.

Dětský kanál ČT :D uvede například krátký film Karla Janáka Šťastné a strašidelné! a premiérové animované snímky.

Silvestrovský večer na ČT1 vyplní speciální díly pořadů Výborná SHOW, Zázraky přírody a Všechnopárty. Vrcholem oslav konce roku bude zábavný pořad StarDance Tour… když hvězdy tančí na Silvestra, nabízející sestřih z podzimního turné, kterým diváky provedou Tereza Kostková a Marek Eben.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

