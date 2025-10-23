Česká televize představila sváteční program, láká na novou pohádku i speciál StarDance

Česká televize představila své sváteční programové schéma, které odstartuje 30. listopadu prvním ze čtyř charitativních adventních koncertů. Na Štědrý den ČT1 uvede premiérovou pohádku Záhada strašidelného zámku v režii Iva Macharáčka. Do hlavních rolí obsadil Sofii Annu Švehlíkovou a Oskara Hese. V dalších úlohách se objeví Jiří Mádl, Pavel Kříž, Jana Plodková či Tomáš Maštalír.
Na Boží hod bude následovat koprodukční slovenská pohádka Největší zázrak s českou hereckou účastí Jana Budaře a Michala Isteníka, která bude vysílána duálně. Program ČT2 nabídne tradiční pohádku v českém znakovém jazyce, letos s názvem Ke všem čertům na motivy příběhu Čertův švagr.
Kromě duchovních přenosů, jako jsou půlnoční mše nebo vánoční požehnání Urbi et orbi z Vatikánu, uvede ČT2 i dokument David Becher – Hippokrates Karlových Varů. Stanice ČT art nabídne mimo jiné film Muž, který vynalezl Vánoce, záznamy koncertů Elvise Presleyho nebo kapely Queen a na Nový rok přímý přenos Novoročního koncertu České filharmonie.
Dětský kanál ČT :D uvede například krátký film Karla Janáka Šťastné a strašidelné! a premiérové animované snímky.
Silvestrovský večer na ČT1 vyplní speciální díly pořadů Výborná SHOW, Zázraky přírody a Všechnopárty. Vrcholem oslav konce roku bude zábavný pořad StarDance Tour… když hvězdy tančí na Silvestra, nabízející sestřih z podzimního turné, kterým diváky provedou Tereza Kostková a Marek Eben.