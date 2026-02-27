Lupa.cz  »  Česká televize sloučí výzkumná oddělení, nový útvar povede Eva Morávková

Česká televize sloučí výzkumná oddělení, nový útvar povede Eva Morávková

Filip Rožánek
Dnes
Eva Morávková, Česká televize Autor: Česká televize
Česká televize od 1. března 2026 slučuje Útvar výzkumu a programových analýz s oddělením výzkumu a analytiky digitálních služeb. Nově vzniklé oddělení výzkumu a analytiky povede Eva Morávková, dosavadní vedoucí týmu analytiků digitálních služeb ČT.

Sloučení má podle zástupce generálního ředitele Milana Fridricha přinést kombinovaná data o sledovanosti a chování uživatelů napříč všemi platformami České televize – od lineárního vysílání přes HbbTV aplikace na chytrých televizorech až po weby a mobilní aplikace. „Posílit by měl rovněž výzkum, který umožní lépe predikovat cílové divácké skupiny pro plánované pořady," doplnil Fridrich.

Morávková působí v České televizi dva a půl roku. Předtím strávila více než 15 let ve výzkumné agentuře Kantar, kde se podílela mimo jiné na projektech pro Českou televizi zaměřených na životní styl a potřeby diváků, online chování nebo testování pořadů.

„Zejména v dnešní době, kdy se intenzivně diskutuje o roli veřejnoprávních médií a o tom, proč je česká společnost potřebuje, považuji za klíčové, aby Česká televize nadále rozvíjela komplexní výzkumný a analytický servis. Ten jí umožňuje udržovat nepřetržitý kontakt s diváky, rozumět jejich potřebám i tématům, která řeší, a oslovovat je relevantním obsahem na platformách, jež jsou pro ně nejpřirozenější – ať už jde o lineární televizní kanály, web, mobilní a televizní aplikace nebo sociální média,“ dodala Eva Morávková.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

