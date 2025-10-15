Česká televize zakládá divizi pro AI, povede ji Alena Müllerová

V České televizi vznikne od 1. listopadu 2025 nová divize strategického rozvoje a umělé inteligence. „Náplní této divize bude zejména rozvoj inovací, využití umělé inteligence a strategické směřování České televize v éře digitální transformace,“ oznámil na zasedání Rady České televize Michal Fila, který dnes zastupoval generálního ředitele Hynka Chudárka.
Divizi povede Alena Obermann Müllerová, kreativní producentka a scénáristka, která pracuje v České televizi bezmála třicet let. Dříve řídila útvary vývoje a strategie programu, produkovala také dokumentární a vzdělávací tvorbu.
„Umělá inteligence velice zásadně ovlivňuje veškerou výrobu, vývoj pořadů i správu obsahu. V této oblasti se situace mění prakticky každým dnem. Zároveň víme, že evropská média veřejné služby jako BBC, ARD nebo ZDF již podobné divize či útvary zřídila. I my potřebujeme jít s dobou. Proto je na místě, aby také Česká televize měla útvar, který se bude strategií, inovacemi a transformací zabývat,“ řekla Alena Obermann Müllerová v prvním vystoupení před Radou České televize.
„Součástí bude také výzkum a definování etického rámce, aby využití AI bylo zodpovědné. Termín RAI (Responsible AI) je zde naprosto klíčový. Není to jen otázka osobnostních práv a duševního vlastnictví, ale zasahuje to hluboko do oblasti etiky, kde musí být Česká televize obzvlášť pozorná a postupovat správně,“ dodala.
„Uvedu malý příklad projektu, který již připravujeme. Chtěla bych vylepšit centrální evidenci námětů. V současnosti jedna pracovnice ručně přepisuje informace z formulářů a předává je producentům a dramaturgům k hodnocení. Nově by se vyplněný formulář automaticky nahrál do systému. Systém by ho okamžitě porovnal s ostatními materiály v databázi, kde máme aktuálně asi 15 000 námětů, a zjistil by, zda se téma nedubluje nebo již nebylo zpracováno. Zároveň může provést první analýzu a doporučit, který dramaturg by měl námět hodnotit. Proces, který dnes trvá i měsíce, se tak může zkrátit na pár dní či dokonce hodin,“ přidala konkrétní příklad.