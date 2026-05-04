Lupa.cz

České čipové centrum má nového šéfa. Veterán z Onsemi nahrazuje zakladatele procesorové firmy

Jan Sedlák
Včera
přidejte názor

Sdílet

Onsemi Rožnov pod Radhoštěm Autor: Onsemi

Zhruba před rokem spuštěné České polovodičové centrum (Czech Semiconductors Centre) bude mít od poloviny května nového ředitele. Spoluzakladatel a procesorové firmy Karel Masařík ve funkci končí a nahradí ho veterán ze společnosti Onsemi.

Novým ředitelem se konkrétně stane Petr Kamenický, který pro Onsemi pracuje skoro 29 let. Aktuálně působí jako manažer v brněnské pobočce zaměřený na design čipů. V posledních letech pomohl toto R&D centrum rozšířit z 63 na asi 180 lidí. Onsemi má také výrobu v Rožnově pod Radhoštěm, do níž chce investovat zhruba 44 miliard korun v rámci expanze.

Dosavadní šéf polovodičového centra Karel Masařík odchází krátce poté, co Onsemi udělalo první kroky ke koupi části jím založené společnosti Codasip. Onsemi získá sekci zaměřenou na návrh procesorových jader RISC-V a návrhářský EDA software Codasip Studio. Zbytek Codasipu se bude věnovat prodeji čipů s bezpečnostní technologií CHERI.

Onsemi zatím neupřesnila, co s koupenou částí Codasipu plánuje dělat, podle informací Lupy je ale rozšíření brněnského R&D týmu. Ten se kromě jiné orientuje na senzory v automobilech, což by šlo doplnit o procesory s nízkou spotřebou.

České polovodičové centrum sídlící v Brně se snaží podpořit tuzemský čipový ekosystém. Poskytuje přístup k evropským pilotním linkám, poradenství, mentoring a tak dále.

“Chtěli bychom dosáhnout pokroku v navrhování, výrobě a pokročilém pouzdření čipů a v na to navázaných oblastech. Vizí je mimo jiné vznik šesti nových českých polovodičových startupů, trojnásobný růst absolventů v mikroelektronice a zvýšení exportu tohoto typu technologií o 200 procent,” doplnila Jana Drbohlavová, koordinátorka Czech Semiconductor Centre. Cíle jsou navázány na národní polovodičovou strategii, kterou v minulosti schválila vláda.

“Cílem je rozjet u nás takzvaný sektor fabless, tedy firmy, které navrhují čipy a nechávají si je vyrábět u zakázkových výrobců,” navázal Stanislav Černý, prezident Národního polovodičového klastru.

Češi zabrali, takže u nás startuje evropské čipové centrum. A další tři platí Tchaj-wan Přečtěte si také:

Češi zabrali, takže u nás startuje evropské čipové centrum. A další tři platí Tchaj-wan

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).