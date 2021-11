České dráhy nasadí bezplatný Wi-Fi internet do další tisícovky vlaků

Bezplatné Wi-Fi připojení k internetu se objeví ve více než tisícovce dalších vlaků Českých drah. Celkový počet se tak rozšíří na 2248 vlaků. Na začátku jízdního řádu 2022 bude palubní síť v 90 procentech dálkových vlaků a ve třetině všech denně vypravovaných spojů ČD.

Dráhy uvádí, že v Wi-Fi je v marketingových průzkumech jedna z nejvíce vyžadovaných služeb. Vyžadují jí také objednatelé veřejné dopravy.

Podobně mluví také Asociace provozovatelů mobilních sítí: “Jen šest procent cestujících se nepřipojuje ve vlaku k internetu, při každé cestě využívá Wi-Fi připojení 73 procent cestujících a mobilní připojení 69 procent cestujících.”

Plány Českých drah vypadají následovně:

Wi-Fi se rozšíří například do rychlíků ‚Vltava‘ a ‚Lužnice‘ z Prahy do Českých Budějovic a Českých Velenic, kde jsme zatím tuto službu nenabízeli. Více vozů s touto službou nabídneme také v rychlících ‚Vysočina‘ z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna a ‚Bouzov‘ z Brna do Olomouce a Šumperka.

Technologii Wi-Fi jsme letos dosadili také na všechny jednotky CityElefant. Díky tomu nabídneme ‚wifinu‘ plošně také v rámci Pražské integrované dopravy a Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a částečně také v Ústeckém a Pardubickém kraji. V souladu s požadavky objednavatelů regionální dopravy rozšiřujeme nabídku palubní sítě Wi-Fi i na dalších tratích a do dalších vozidel včetně motorových jednotek Regionova nebo modernizovaných vozů 810.

Na začátku jízdního řádu 2022 bude palubní Wi-Fi síť v 90 % dálkových vlaků a ve třetině všech denně vypravovaných spojů Českých drah v celé republice. Stovky dalších spojů sice nabídnou Wi-Fi, ale v jízdních řádech např. z důvodu oběhu různých souprav přímo označené nebudou. O nabídce Wi-Fi se v takovém případě cestující dozvědí přímo ve vozech, které jsou označené příslušným piktogramem.

K rozšíření snadného připojení k internetu přes palubní Wi-Fi dojde v průběhu roku 2022 v dalších vlacích. Půjde jak o nově dodané soupravy, např. RegioPanter v Plzeňském a Jihočeském kraji, tak v současných vozidlech. České dráhy nyní poptávají instalaci technologie do desítek motorových vozů a jednotek, přípojných vozů do motorových souprav pro regionální dopravu a do rychlíkových vozů, které nyní obsluhují linku Labe Praha – Děčín.

V jízdním řádu 2022 se rozšíří také počet vlaků vybavených palubním zábavně-informačním portálem na celkem 73 spojů operovaných jednotkami InterPanter, Pendolino, Railjet a InterJet. Palubní portál nabízí ke stažení například hry, elektronické knihy, filmy a další zábavu a poskytují také informace o jízdě vlaků. Vedle linek Praha – Ostrava a Praha – Brno – Břeclav tak bude palubní portál k dispozici i na tratích Praha – Plzeň – Cheb a Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb.