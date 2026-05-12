Česko-americká Exaforce, která vyvíjí agenty pro bezpečnostní operace, získala 2,6 miliardy

Firma Exaforce, která vyvíjí technologie v oblasti agentních bezpečnostních operací, oznámila investici ve výši 125 milionů dolarů (skoro 2,6 miliardy korun). Jde o jedno z největších kol ve vznikající kategorii označované jako AI SOC, tedy centrum kybernetické bezpečnosti, které využívá autonomní agenty k detekci, vyšetřování i reakci na hrozby v reálném čase. Finanční injekce přichází rok po Series A ve výši 75 milionů dolarů a celkové financování Exaforce založené v roce 2023 tak přesahuje v přepočtu čtyři miliardy korun.
Aktuální investice je v rámci kola Series B a účastnily se jí fondy HarbourVest, Peak XV, Mayfield, Khosla Ventures, Seligman Ventures a AICONIC. Nový kapitál má Exaforce pomoct škálovat platformu pro bezpečnostní operace postavenou nativně na AI, prohloubit schopnosti uvažování a vyhodnocování agentů v reálném čase a expandovat, zejména do Japonska a Evropy.
Exaforce spoluzaložil Jakub Pavlík, který se v minulosti významně podílel na úspěších startupů TCP Cloud (služby kolem OpenStacku, prodáno za asi miliardu Mirantisu) a Volterra (prodáno F5 Networks za 11 miliard korun). Pavlík v Praze staví vývojářskou centrálu, další lidé sedí v Singapuru, Indii a Curychu. Výkonným ředitelem a spoluzakladatelem je Ankur Singla, s nímž Pavlík spolupracuje už od dob TCP Cloudu a který má za sebou několik exitů. Za poslední rok firma vyrostla na více než 130 zaměstnanců a zpracovala miliony šetření napříč rostoucí zákaznickou základnou.
Exaforce pomocí AI vytváří agenty (firma jim říká exaboti), kteří hlídají bezpečnostní incidenty včetně monitoringu, detekce, analýzy a reakce, a lze je integrovat i do tradičních SOCů. Vytváří real-time znalostní graf, který propojuje bezpečnostní události, identity, oprávnění, konfigurace, kód, soubory a cloudovou aktivitu už při jejich vstupu do systému, takže urychluje reakci agentů. Podle firmy tak odpoví na běžné vyšetřovací otázky pod jednu minutu. To má být desetkrát rychleji a s nižší spotřebou tokenů než systémy, které kontext rekonstruují až při dotazu.
„Když náklady na obranu klesnou o řád, mění se celá kalkulace bezpečnostních opatření. Exaforce je architektura, která to umožňuje,“ komentuje Vinod Khosla, zakladatel Khosla Ventures.