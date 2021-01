Obr F5 Networks za 11 miliard kupuje česko-americký startup Volterra

Jakub Pavlík, který pomohl vybudovat firmu TCP Cloud a v roce 2016 jí asi za miliardu prodat společnosti Mirantis, je součástí dalšího velkého exitu. Významný síťařský americký podnik F5 Networks za půl miliardy dolarů, tedy asi 10,7 miliardy korun, kupuje česko-americký startup Volterra. Celých 440 milionů dolarů je v hotovosti, zbytek pak ve formě bonusů navázaných na plnění cílů.

Volterra měla dobře nakročeno už od založení v roce 2017. Hned o dva roky později získala investici 50 milionů dolarů (přes miliardu korun) od Microsoftu, Samsungu, Mayfield nebo Khosla Ventures. Hlavní zakladatel Volterry Ankur Singla zároveň má v Silicon Valley slušnou historii. Vybudoval například firmu Contrail Systems, kterou za 175 milionů dolarů koupila další síťařská veličina Juniper Networks.

Singla byl v Pavlíkem a spol. v kontaktu ještě za éry TCP Cloudu, který vznikl v Písku a nasazoval nejenom cloudovou technologii OpenStack. Českému projektu pomohl mezi zákazníky získat největšího amerického telekomunikačního hráče a kabelovku DirecTV. Pavlík se zároveň dostal do poradního sboru organizace OpenContrail. Když pak Singla rozjížděl Volterru, Pavlíkovi se ozval se založením vývojového týmu.

Ten operuje v Praze, kde začal ve skromných kancelářích v Karlíně. Pavlík ve startupu Volterra působí jako ředitel pro vývoj a v Česku s ním v týmu dělá kolem dvaceti lidí. Tým v Praze bude působit i pod novým majitelem. V Česku tak bude mít vývojový tým další velká síťařská společnost. Podobně před asi lety Cisco koupilo Cognitive Security a dnes zde provozuje pobočku pro nasazení AI v kyberbezpečnosti.

Distribuované aplikace

Volterra pracuje na distribuované cloudové platformě pro nasazování a provoz aplikací a dat běžících ve více cloudech a takzvaných okrajových (edge) zařízeních. Nabízí nástroje VoltStack (využívá Kubernetes APIs), VoltMesh (síťová komunikace mezi cloudy a distribuovaný load balancing) a Volterra Console (správcovský nástroj pro deploying a ovládání).

F5 Networks pochází ze Seattlu a s hodnotou přes 11 miliard dolarů se obchoduje na newyorské burze. Soustředí se na síťové technologii a síťovou bezpečnost. Vyvíjí například firewall, load balancer, ochranu proti DDoSu, nástroje spojené s webovým serverem nginx nebo vlastní hardware. Firma je na trhu od roku 1996 a má roční tržby výrazně přes dvě miliardy dolarů s meziročním růstem kolem dvaceti procent.

Volterra do nabídky F5 zapadne tím, že vznikne nová cloudová platforma označovaná jako edge-as-a-service. Pomocí ní bude možné spravovat distribuované aplikace využívající API a microservices. V překladu pro ty, kteří se touto oblast příliš nezabývají: aplikace dnes běží všude možně a je nutné řešit jejich komunikaci a bezpečnost. Trend roste s nasazováním ve více cloudech, příchodem internetu věcí nebo 5G. Volterra toto zajišťuje.

“Způsob, jakým komunikují aplikace, se zásadně mění, a to vlivem vstupu do multicloudového prostředí a microservices. Jde o koncept API eats software, což znamená, že všechna komunikace závisí na API (REST, GRPC). Proto tradiční způsob správy bezpečnostních pravidel například na centrálním síťovém firewallu není dostačující. Je nutné provádět mikrosegmentaci na úrovni API a poskytovat distribuovaný přístup. Jde o koncept zero trust pro komunikaci aplikace s aplikací nebo aplikace s uživatelem,” přibližuje Pavlík pro Lupu.

“Dnes se říká, že se vše dá do cloudu, to je ale dlouhodobě neudržitelné. Je to daleko, protože spousta aplikací, jako je AR či propojená auta, potřebují nízkou dobu odezvy. My budeme řešit některé z těchto problémů, optimalizovat je a dodávat to formou služby,” popisuje dále Pavlík. Více rozebral v našem předchozím rozhovoru.

F5 Networks společně s odkupem Volterry rozjíždí program zpětného odkupu vlastních akcií, vynaloží na to miliardu dolarů.