Česko poskytne dotace přes 120 milionů na čipy a polovodiče

Stát skrze ministerstvo školství uvolní dotace na čipy a polovodiče. Resort celkově může rozdělit pět milionů eur, skoro 122 milionů korun. Byla k tomu vypsána výzva, hlásit se lze do prvního června. Jde o součást evropských aktivit Chips JU určených pro podporu této oblasti na kontinentu.
“Podpora je určena pro české vědecké instituce a firmy, které jsou součástí vítězných mezinárodních týmů v rámci výzev vyhlášených v roce 2025. Výběr projektů byl dvoukolový a velmi přísný – nejprve je posoudili nezávislí mezinárodní odborníci a následně je k financování vybrala Rada správních orgánů Chips JU v Bruselu. Podporu tak získají pouze ty projekty, které prošly tímto náročným mezinárodním hodnocením,” informovalo ministerstvo.
“Podpora ve výši celkem pět milionů eur je určena na celé období řešení projektů v letech 2026 až 2029. Ministerstvo tak českým subjektům pomáhá financovat jejich účast v elitních evropských programech, na které by rozpočty daných institucí často nestačily,” doplnil úřad.
České organizace se zapojují do několika mezinárodních projektů, například do IPCEI. Tam se nyní řeší další kolo, přihlášky jsou ve fázi hodnocení.