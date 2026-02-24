Českou startupovou asociaci vede Jiří Vicherek, nahrazuje nového zmocněnce Česka pro startupy

Do čela České startupové asociace nastoupil Jiří Vicherek, který se už patnáct let podílí na budování startupového ekosystému. Vystřídal Martina Jiránka, ten se stal zmozněncem pro startupy na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Asociace má letos za cíl přípravu a prosazení startupového zákona, jenž by měl mimo jiné startupům umožnit oficiální „ švarcsystém“, speciální režim spolupráce namísto zaměstnávání.
Česká startupová asociace vznikla na konci roku 2024 a Jiránek stál v čele od jejího začátku. Od jejího založení startupy získaly vlastní podvýbor v Poslanecké sněmovně a také nová pravidla pro zaměstnanecké akcie, ESOPy, na kterých se během posledních let podílela také řada dalších uskupení i jednotlivců. Asociace pomáhá s přípravou návrhu startupového zákona a lobbuje za zlepšení investičního prostředí, včetně pobídek pro soukromé startupové investory i penzijní fondy. Aktuálně má 120 registrovaných členů.
„Společně teď pracujeme na největší změně startupového prostředí v historii Česka – a mou misí je do ní zapojit co největší část startupové scény,“ komentuje Vicherek. „Jako sektor máme nyní šanci provést společně s vládou funkční upgrade legislativního a systémového nastavení a dostat naše startupové prostředí mezi evropskou špičku,“ doplňuje ho Jiránek.
Vicherek je odborník na komunikaci v oblasti IT a technologií, startupový mentor a zakladatel agentury Fenek a komunity datových profesionálů Data Talk. Působil jako PRista v Zoneru nebo Rockaway, organizoval řadu oborových eventů a působil v CzechInvestu.