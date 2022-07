Český Creative Dock kupuje německou konkurenci. Na akvizice dal 1,4 miliardy

Autor: Creative Dock

Česká společnost Creative Dock Group kupuje německého konkurenta FoundersLane. Navazuje na dřívější odkup švýcarského podniku Spark Works a německého Rohrbeck Heger.

Creative Dock se podle svých slov stal největším nezávislým hráčem na světě ve svém oboru. Tím je budování technologických firem na míru, například Zonky pro PPF. Creative Dock v posledních měsících na akvizice vložil 55 milionů eur, tedy asi 1,4 miliardy korun.

Obrat skupiny Creative Dock se do dvou let má dostat na více než 100 milionů eur. Počet zaměstnanců se do konce roku má rozrůst na 600. Centrály jsou v Praze, Curychu, Berlíně a Rijádu.

Do Saúdské Arábie se Češi dostávají díky FoundersLane. Potenciál tam má dle představ firmy být značný, protože se Saúdové snaží diverzifikovat ekonomiku a zaměřovat se i na digitální projekty. Na Blízkém východu a v Severní Africe chce Creative Dock v příštích letech investovat přes 100 milionů eur.

“Akvizice dělá z Creative Dock Group největšího nezávislého hráče v rychle rostoucí kategorii tvorby firem, v překladu corporate venture building (CVB). Creative Dock Group předpokládá, že v segmentu budování firem dojde k více než 50procentnímu ročnímu růstu, protože velké korporace a firmy přechází od investic do rizikového kapitálu k cílenějšímu přístupu k budování firem. Creative Dock Group se stává na globálním trhu s hodnotou stovek miliard eur novým nezávislým lídrem vedle poradenských firem jako jsou BCG Digital Ventures a Leap by McKinsey,” shrnuje firma.

FoundersLane má mezi zákazníky E.ON, Adidas, Allianz nebo Vattenfall. Creative Dock pracuje pro Société Generále, Avast, Škodu Auto, Vodafone nebo Raiffeisenbank. Český Creative Dock měl v roce 2021 tržby přes 280 milionů.