 »  Český eM Client vychází ve finální verzi pro macOS, je plně integrován do systému

Jan Sedlák

Česká nejenom e-mailová aplikace eM Client po fázi testování přichází s první ostrou verzí pro počítače s operačním systémem macOS. Je součástí nové verze klienta s označením 7.2. Pro nekomerční využití je k dispozici zdarma.

„Stejně jako u verze pro Windows je eM Client for Mac plně integrovaný do operačního systému. Oproti webovým aplikacím vám tak eM Client zpříjemní a zefektivní práci díky klávesovým zkratkám, systémovým notifikacím, automatickou zálohou, podporou drag and drop a dalšími napojeními na systém macOS. Navíc jsme přidali podporu pro import z nativních aplikací Kalendář, Pošta a Kontakty + import z Thunderbirdu,“ popisují tvůrci na blogu.

Aplikaci oproti tradiční verzi pro Windows chybí některé funkce. Prozatím není k dispozici podpora pro S/MIME certifikáty, NTLM autentizaci a některé Exchange účty a single sign-on. Práce na nich probíhají a objevit se mají v následujících verzích.

Program eM Client jinak nabízí podporu Office 365, Gmailu nebo iCloudu. Má 20 lokalizovaných verzí a kontrolu pravopisu. Českou aplikaci už používá přes 1,5 milionu aktivních uživatelů. Mezi firemními zákazníky má třeba Home Credit, McDonald’s nebo DPD. O tom, jak se eM Clientovi daří, v našem rozhovoru s Michalem Bürgerem.