 »  Michal Bürger (eM Client): E-mail rozhodně není mrtvý. Výhodou je, že ho nikdo nevlastní

Česká e-mailová aplikace eM Client už je na trhu řadu let a dostupná je prozatím pouze pro desktopy. Neustále se jí daří slušně růst a zdá se, že to nejlepší ještě může mít před sebou. Ředitel eM Clienta Michal Bürger v rozhovoru pro Lupu popisuje, jak aplikace z Karlína funkčně dohnala Outlook, daří se jí tento program nahrazovat a proč e-mail zdaleka není mrtvý.

eM Client v roce 2016 nasadil slušné tempo růstu. Drží se vám ho držet i nadále?

Tempo růstu přece jen trochu zpomalilo, ale pořád se nám meziročně daří růst o 50 až 60 procent jak v obratu, tak v počtu uživatelů.

Čím je to hnané?

To hlavní asi bude efekt sněhové koule. Lidé se postupně o eM Clientovi dozvídají od kamarádů, známých, kolegů a podobně. Rosteme i v letech, kdy nevydáváme žádnou „major“ verzi, takže se značka jako taková zřejmě stává známější mezi uživateli. Administrátoři a další lidé, kteří nás používají, jsou spokojení a šíří pozitivní zkušenosti dále. Ale stále máme, co se týče míry povědomí o našem produktu, velké rezervy. A to i přesto, že kvalitativně se vyrovnáme Outlooku a moc další srovnatelné konkurence, a to zejména pro firmy, už na trhu nenajdete.

Takže větší část trhu je před vámi ještě otevřená?

Ano. Myslíme si, že potenciál je mnohonásobný. Jsou země, kde jsou desítky až stovky milionů e-mailových stránek a my tam zatím nemáme prakticky žádnou obchodní prezenci. Aktivně na tom momentálně pracujeme. Hledáme a nacházíme nové partnery všude po světě. Máme třeba nové partnery v Japonsku, v Německu, v Chile nebo Africe. Jednáme také s jedním opravdu velkým výrobcem kancelářského softwaru o vzájemné úzké spolupráci. Naše výhoda i Achillova pata je to, že jsme hlavně technologická firma. My přímo aktivně náš produkt neprodáváme a v podstatě nemáme obchodní oddělení. Děláme jenom online marketing. Vedle virálního šíření nám pomáhají pozitivní recenze a kvalitní SEO. Je to svým způsobem takový online samospád.

Jaké nyní máte roční tržby? A kam se reálně lze dostat?

Obrat máme aktuálně v menších milionech dolarů ročně. Kam se obratově můžeme dostat, je těžké odhadnout. Máme dlouhodobější plány, co se týče produktu jako takového, i co se týče obchodních partnerství. Jsou tu jisté možnosti, jako již zmíněný potenciální partner, které nás mohou prodejně zásadně katapultovat. Aktuálně máme několik softwarových partnerů, kteří „bundlují“ svůj projekt s eM Clientem nebo jim poskytujeme „white label“, nicméně možnosti trhu takzvaných „productivity“ aplikací jsou obrovské. Nám zatím chybí silný partner v mnoha zemích světa včetně Spojených států. Na tom určitě musíme zapracovat.

Dnes už by se skoro mohlo zdát, že „všichni“ používají především webové e-mailové klienty a služby. Předpokládám tedy, že je to nesmysl?

Na tuto představu často narážíme. Vždy znovu někdo přijde s tématem, že desktopové aplikace jsou mrtvé. Reálně ale firmy, které vyřizují e-maily ve velkém a které potřebují okamžitou odezvu a mají řadu obchodníků, kteří poštu potřebují mít v notebooku a na cestách, stejně používají Outlook nebo jiný desktopový software. Je to vidět i na vlnách směřování Windows jako takových. Přicházelo Metro a další nadstavby s představou, že klasickým desktopovým aplikacím ovládaným pomocí myši a klávesnice už odzvonilo a pak se stejně vše vždy okruhem zase vrátilo zpět. U tradičního desktopového softwaru určeného k práci, kde je důležitá rychlost a efektivita, prodejní čísla a počty uživatelů příliš neklesají.



Autor: Jan Sedlák Michal Bürger, eM Client

Na druhou stranu trend webových klientů a aplikací obecně samozřejmě vnímáme. Je jasné, že se v mnoha ohledech a u mnoha aplikací funkcionalita přenáší na web a na mobil. I proto chceme eM Clienta směřovat tak, aby si bral výhody z obou světů. Aby aplikace měla výhody desktopu, kde fungují notifikace, propojení se systémem, rychlá odezva, podpora práce offline a tak dále, a zároveň aby co nejsnadněji a na pozadí fungovala instalace aktualizací, hromadná správa a centrální nastavení přes web, spolupráce s online službami nabízejícími okamžité a aktuální informace jako jsou online kalendáře, okamžité překlady textů, mapy, předpověď počasí a tak dále. Chceme u nás zavést věci, na které jsou lidé zvyklí z webu. Typicky může jít o doplnění mapy do e-mailu, výpočet trvání cesty, doplňování kontaktů z centrálních databází. Také se z čistě e-mailového prostředí chceme rozšířit k dalším věcem, které jsou lidé zvyklí pro komunikaci používat – cloudová úložiště, hromadný chat a další. Chceme e-mail rozšířit o moderní prvky digitální komunikace známé ze sociálních sítí.

E-mail každopádně nevymře. Má jednu obrovskou výhodu, a to že nikomu nepatří. Tato výhoda je nyní hodně viditelná například v kontextu chatových technologií. Dlouhodobě jsme podporovali integraci se Skypem nebo Facebook Messengerem. Rádi bychom to dělali i do budoucna, ale není to možné. Když technologie kompletně patří jedné firmě, dochází k tomu, že si chce udržet svoje uživatele ve svých vlastních aplikacích a nedá svoje technologie nebo platformy k dispozici třetím stranám prostřednictvím integrací nebo API. Proto dnes lidé mají v mobilu nainstalovány řady komunikačních aplikací, které mají v podstatě identické funkce. Do budoucna proto chceme k desktopové aplikaci nabízet i cloudové služby, které umožní nejen nad e-mailem stavět nadstandardní funkce. Již nyní máme cloudovou službu, přes kterou lze snadno centrálně ovládat licence a nastavení jednotlivých klientských instalací. Na této platformě budeme v budoucnu schopni stavět přídavné služby, které zejména firmám zjednoduší každodenní agendu.

Dalším velkým emailovým tématem poslední doby je šifrování. Všichni mluví o šifrování emailů a šifrování komunikace obecně, ale málokdo je schopen šifrování e-mailů nastavit, a proto jej málokdo v praxi reálně využívá.

Vlna debat o šifrování přišla po aférách NSA. Takže stále převažuje spíše mluvení než nasazování?

Po NSA a také po zavedení GDPR. Vnímáme, že se o šifrování e-mailů skutečně spíše mluví, než aby se konalo. Aktuální technologie kolem šifrování jsou složité na nasazení. Aby si firma nastavila S/MIME, musí pro každého zaměstnance zařizovat certifikát u certifikační agentury. To znamená posílání občanky certifikační agentuře, portování certifikátu do klienta a tak dále.

My jsme do eM Clienta integrovali PGP a snažili jsme se nasazení maximálně usnadnit. Ale vnímáme, že to jde udělat ještě lépe a jednodušeji. Chceme se dostat do fáze, kdy půjde na jedno kliknutí nastavit šifrování zpráv napříč celou firmou, a to na standardních technologiích tak, aby si danou zprávu byl schopen přečíst i kdokoliv mimo firmu. U nás je možné vygenerovat klíč jedním kliknutím a poslat ho lidem, se kterými chcete komunikovat, ale je zde problém, který lidem vadí – abyste někomu mohli poslat šifrovaný e-mail, musíte mít jeho certifikát, respektive v kontextu PGP se hovoří spíše o jednotlivých klíčích. My chceme udělat službu, která bude centrálním úložištěm takových certifikátů. Umíme si proti e-mailové adrese velmi jednoduše ověřit to, že je certifikát platný. Šifrované e-maily tak bude možné posílat automaticky a nebude nutné si certifikáty vyměňovat.

Jak rychle zvládáte své plány realizovat? Jste pořád celkem malý tým.

Máme omezené lidské zdroje. Na druhou stranu jsme firma jednoho produktu, takže do toho můžeme šlapat. Potřebovali jsme se dostat do bodu nula, kdy budeme umět všechno, co umí Outlook a v některých ohledech nabídnout něco navíc. Tam podle nás v tuto chvíli jsme. Také jsme investovali hodně úsilí a času do vytvoření verze pro macOS. Tam jsme teď ve fázi veřejné beta verze a ladí se chyby. Během několika týdnů bychom verzi pro Mac měli oficiálně vydat. Nyní hledáme nejen vývojáře pro posílení našeho týmu, protože máme velké plány s další verzí a dalšími platformami. Vidíme pořád obrovský potenciál růstu, a to jak technologicky, tak i obchodně.

Prozatím nemáte žádné mobilní aplikace. Není to pro vás někde stopka, protože nenabídnete celé balení?

Stopka to většinou nebývá. My umíme dělat desktopové aplikace a máme na to zkušený vývojový tým. Rozhodnutí bylo soustředit se na to, co umíme. Několikrát jsme řešili, zda se do mobilních aplikací pustíme. Situace na trhu je jiná, než tomu bylo před pár lety. Tehdy na mobilech dobré mobilní aplikace nebyly, dnes už jich tam pár kvalitních je. Obchodní problém je, že jsou všechny zadarmo. Pro nás to začne dávat smysl, až náš celý balíček bude nabízet něco, co tyto aplikace nenabízí. Do té doby bychom jenom replikovali funkce aplikací, které docela dobře fungují.

Nicméně od další verze chceme začít přidávat funkce, které aktuálně nikdo v desktopových klientech neposkytuje. Zejména pak ve firemním prostředí, kdy plánujeme přesah funkcí mimo e-mail, který bude vyžadovat i serverovou infrastrukturu. Tato funkce bude muset být dostupná samozřejmě i na mobilních aplikacích. Naším dlouhodobým cílem je dostat se na všechny hlavní platformy včetně mobilních s unikátní funkcí. Teď byla naše hlavní priorita macOS verze, kde se nám podařilo dosáhnout unikátního technického řešení, že pro obě platformy máme stejnou „code base“. S jejím vydáním se v našich plánech budeme moci posunout zase o krok dál.

Jak to funguje?

Technologicky je eM Client postaven na .NET, a to i na macOS, kde se využívá Mono a Xamarin. Našimi vlastními silami jsme opravili a doprogramovali grafickou nástavbu .NET, kterou v eM Clientu používáme (jde o Windows Forms), která před naším zásahem nebyla v rámci Mono infrastruktury příliš použitelná. Tento kód jsme dali k dispozici jako open source. To nám zjednodušeně řečeno umožňuje zjednodušeně řečeno mít kód pouze jeden pro obě platformy.



Vy jste každopádně v dnešní době taková „ne-cool“ firma. Děláte desktopovou aplikaci pro Windows, a navíc nad .NET.

To je pravda (smích). S tímto postojem se občas setkáváme při hledání lidí do týmu. Na druhou stranu je zajímavé, že aplikace nad .NET a Windows Forms je sice „ne-cool“, ale Microsoft vlastně aktuálně nenabízí moc smysluplných vývojářských alternativ. Vždy přijde s novou grafickou nadstavbou a pak ji zahodí. Nejdříve do bylo WPF, pak jsme tu měli Metro, teď je to UWP. Když jdete na školení Microsoftu a zeptáte se jich, v čem tedy psát ty velké byznysové aplikace, ve kterých musí být spousta funkcí a musí být opravdu rychlé a responzivní, řeknou, že pro něco takového vlastně UWP není úplně určené a že to vlastně všichni dělají stále v C++ nebo .NET. Ať je to Photoshop, Total Commander a další. Většina „major“ aplikací stále jede tento „old school“ model.

Na desktop/Windows už v posledních letech v podstatě nevznikají žádné nové „velké aplikace“. Je zde Photoshop, VLC, Total Commander, různé CADy a tak dále, tedy stará známá sestava. Většina vývojářů se zaměřuje na mobilní platformy a web. Je tedy desktop stále zajímavá platforma na vývoj?

Je to částečně pravda, na druhou stranu je to i tak, že historicky už na Windows všechny kategorie produktů existují. Vytvořit novou kategorii aplikací na desktopu už je dnes trochu oříšek. Každopádně tyto velké aplikace stále vydávají nové verze a inovují, zamrzlé to tedy určitě úplně není. Je otázkou, jak těžké je pro nového hráče se na desktop dostat právě proto, že už je trh dost obsazený. Proto je také pro startup jednodušší přijít s mobilní aplikací. U aplikací pro komunikaci a spolupráci desktop ale stále smysl dává.

Zajímavé je, že řada aplikací z této oblasti, které začínaly na webu a mobilech, následně přišly i na desktop. Jedním z příkladů je třeba Slack. Aplikace, které jsou určeny opravdu pro práci a které mají vylepšovat produktivitu, jsou stále obvykle spouštěny zejména na desktopech. Na desktop také míří různé inovace, které mobilní a desktopový svět přibližují. U Windows zařízení je to samozřejmě třeba podpora dotykového ovládání. Trend nicméně samozřejmě vnímáme, a i proto se chceme do světa mobilních platforem pochopitelně postupně probojovat.

Přemýšleli jste nad tím dát eM Clienta do Windows Store?

Jednu dobu eM Client na Storu visel, a to v době, kdy ze Storu šlo na aplikace odkazovat. Nicméně aktuální podmínky na Storu, mimo těch technologických, kterým bychom byli schopní dostát, znamenají povinnost využít licenční systém Microsoftu. To je pro nás krajně problematický bod, protože máme svůj vlastní licenční systém, který je poměrně sofistikovaný a máme na něj navázané další funkce centralizované správy, a to zejména pro firmy, což by s přechodem na Store nebylo možné.

Jak se v dnešní době díváte na ActiveSync?

V eM Clientovi jsme měli stoprocentní implementaci ActiveSync. Respektive stále máme a mohli bychom ji rychle znovu obnovit. Problémy s ActiveSync jsou však dva. Protokol je navržený pro mobilní zařízení a co nejmenší datový tok, chybí v něm ale některé poměrně zásadní, a na desktopu zcela běžné funkce. Druhou a zcela zásadní věcí je to, že ActiveSync je licencovaný Microsoftem a každá serverová a klientská licence se musí platit.

Některé hostingy si v poslední době začaly za podporu ActiveSync účtovat…

Microsoft to měl zpoplatněné vždy, ale dost velkých hráčů to ignorovalo. Microsoft to má nastavené tak, že se platí i za klienta. Takže musíte platit i za „free“ uživatele, což je v našem kontextu nereálné.

Proto ostatně Gmail od ActiveSync odešel.

Je to tak. A zároveň Exchange nabízí EWS, což je protokol, které my kompletně podporujeme a jede přes něj například i Outlook pro Mac. Je zde podporováno skoro vše. ActiveSync tedy nepotřebujeme. ActiveSync jsme v minulosti integrovali, protože Hotmail historicky běžel na odlehčené verzi ActiveSync. Abychom podporovali Hotmail, museli jsme jeho implementaci udělat. Microsoft překlopil Hotmail pod Office 365 a teď Hotmail jede pod plným Exchange a dá se k němu dostat přes EWS.

K jaké e-mailové službě se nejčastěji připojují uživatelé eM Clienta?

Nejvíce k Gmailu, respektive G Suite. Vždy, když někdo přijde s argumentací, že desktopový email je mrtvý a vše poběží v prohlížeči, tak mu řekneme, že máme stovky tisíc lidí, kteří používají Gmail na eM Clientovi. Může se to dobře doplňovat. Integraci s G Suite máme aktuálně nejlepší na trhu. Podporujeme nejenom maily, ale také štítky, kategorie, kalendáře, kontakty, úkoly a mnoho dalšího.

Jsou firmy, které byly zvyklé používat Outlook a přešly na Gmail. Zaměstnanci se pak ozývají, že webový Gmail nebudou používat, že to není responzivní, že řada věcí nefunguje. Tyto firmy pak začnou hledat řešení a obvykle najdou nás. Gmail je velmi zajímavý produkt, ale pro firemní využití mu řada věcí chybí. Firma, která byla zvyklá na Exchange a pak přešla na Gmail, je dost často nepříjemně překvapená, co vše tam nejde.

Máte nějaká partnerství s integrátory G Suite?

Nemáme, i když jsme to zkoušeli. Je zde takový myšlenkový problém. Google partneři jsou většinou Googlem naordinovaní, že se všechno dělá přes web a že se na tuto vlnu má dostat i zákazník. Ovšem zákazníci, respektive jejich zaměstnanci, jsou pak často nepříjemně překvapení.

Daří se vám ve firmách nahrazovat Outlook?

Když jsme dělali anketu, odkud k nám nejvíce přecházejí firemní zákazníci, největší procento představoval Outlook. Buď se tak stane kvůli ceně, jsme totiž zhruba o dva řády levnější, nebo kvůli specifickým funkcím nebo lepší kompatibilitě s jejich serverovou platformou. Úspora u větších počtů licencí je značná. Proto máme mezi zákazníky i některé obrovské organizace včetně bank a pojišťoven, například největší banku v Indonésii nebo dvě velké turecké banky. Paradoxně tito velcí zákazníci používají Exchange, ale mají k němu eM Clienta.

Outlook poměrně často nahrazujeme také kvůli problémům, které zákazníci s Outlookem mají. Každá verze je složitější na ovládání než ta předchozí. My samozřejmě také přidáváme s každou verzí nové funkce. Snažíme se však rozhraní nadále držet naprosto minimalistické, tak aby se k pokročilým funkcím dostal jen ten, který je opravdu potřebuje.

Outlook také nemá úplně dobrou pověst u administrátorů. Docela často u něj dochází k poškození databáze. PST formát si Outlook nese historicky dlouhou dobu a není navržený na situace, že například vypadne elektřina, něco se nezapíše a PST je najednou celé poškozené. My ukládáme data v transakční databázi, takže se nám poškození databáze děje řádově méně často než u Outlooku. Navíc máme nástroje, které chyby dokáží opravit. Admini s tím pak mají méně práce.