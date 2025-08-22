Lupa.cz  »  Český sportovní kanál Sporty TV je nově dostupný online

Český sportovní kanál Sporty TV je nově dostupný online

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jiří Kalemba, Sporty TV Autor: Perinvest Group

Stanice Sporty TV zpřístupnila své vysílání také na webu. Podle šéfredaktora Jiřího Kalemby tímto krokem reaguje na poptávku diváků. „Je to důležitý krok – naším cílem je přinášet fanouškům kvalitní sport bez omezení. A vysílání teď může být dostupné online opravdu všem,“ uvedl Kalemba.

Sporty TV je celoplošně dostupná zdarma v DVB-T2, ve svých nabídkách ji mají také poskytovatelé placených televizních služeb. Internetový stream Sporty TV je tedy rozšířením stávajících distribučních kanálů. Na výběr jsou možnosti 360p, 480p, 720p a nejvyšší 1080p.

Programová skladba Sporty TV zahrnuje portfolio přibližně 30 sportů. Mezi nejvýznamnější domácí soutěže, které stanice vysílá, patří fotbalová Chance Národní Liga a nejvyšší české ligy ve volejbale, házené a florbale.

Ze zahraničního obsahu se televize zaměřuje například na seriál vytrvalostních automobilových závodů FIA WEC nebo světovou tour v beachvolejbalu. Vedle zavedených sportů se stanice věnuje i podpoře mládežnických kategorií a novým olympijským sportům, jako jsou lakros, flag football nebo skateboarding.

Součástí vysílání jsou také vlastní autorské pořady, mezi nimi diskusní formáty Fotbal na druhou a Florbal fokus.

Sporty TV vysílá od března 2024. Provozovatelem televize je společnost Perinvest Group s.r.o., která se přes dvacet let zabývá produkcí a komunikací sportovních akcí a je mimo jiné strategickým partnerem NHL pro evropský trh. Na říjen tohoto roku stanice plánuje tiskovou konferenci, kde představí programové novinky pro nadcházející sezónu a zhodnotí uplynulé období.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích operačního systému

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Google představil telefony Pixel 10 s vylepšeným procesorem

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Strach, že to nestihnete? Hyperaktivní měchýř se dá léčit

Tito podnikatelé vyrábí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).