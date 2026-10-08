Český startup dostal nové peníze na to, aby rozšířil umělou inteligenci v hotelích. Jednou by z ní chtěl humanoida.

Český startup Flae Robotics získal investici přes milion eur, tedy asi 25 milionů Kč, aby rozšířil služby své AI recepční do dalších hotelů. Firma uvádí, že teď působí ve více než 60 hotelích, kde umělá inteligence s názvem BE-A domlouvá s hosty check-in i check-out, parkování a nabízené služby. Startup má v plánu vytvořit také holobox a nakonec humanoidní verzi, holobox už předvedl.
O investici informoval zakladatel Filip Linek. Flae se svým zaměřením pohybuje v podobném prostoru jako český jednorožec Mews. BE-A zpracovává komunikaci s hosty přes e-mail a WhatsApp a přijímá i telefonní hovory a řeší jejich požadavky. Linek je hoteliér a startup založil na základě zkušeností z hotelového provozu. Má pomoct obsluhovat hosty, když recepční nemůžou – podle Linka často v jednu chvíli potřebují řešit hosty před sebou, odpovídat na zprávy, vyřizovat rezervaci i zvedat telefony. Podle firmy dokáže systém například v hotelovém komplexu Pecr v Peci pod sněžkou automaticky zpracovat až 85 procent běžných požadavků. Pecr firma nezmiňuje náhodně, Linek je tam ředitelem a spolumajitelem.
Uvádí, že se hotely ptají po automatizaci telefonické komunikace. „V hotelích dnes často nezůstává bez odpovědi e-mail, ale telefon. Recepční nemůže současně obsluhovat hosta před sebou a přijmout každý příchozí hovor,“ komentuje.
Startup má nově na rozvoj 25 milionů korun. Investovaly do něj fondy Purple Ventures a Garage Angels. Firma chce peníze použít na další vývoj své AI recepční a posílení pozice v zahraničí. Teď kromě Česka působí v hotelích ve Velké Británii a rozšiřuje se v Německu a Rakousku.