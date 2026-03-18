Český výrobce 3D tiskáren Prusa Research bude propouštět. Letos se neplní prodejní cíle

Jan Sedlák
Dnes
Josef Průša Autor: Jan Vaca

Český výrobce 3D tiskáren Prusa Research chystá propouštění. O práci by měla přijít malá část z aktuálních více než 1 100 lidí, zhruba 70 zaměstnanců. Informova­la o tom e15.

Propouštění se týká zaměstnanců mimo výrobu, přičemž část tvoří externisté. Produkce by neměla být dotčena, firma prý naopak nestíhá naplnit poptávku po některých modelech tiskáren.

Snížení stavů je podle vyjádření Průši souvisí s tím, že firmě rostl počet lidí rychleji než samotný byznys. Jinými slovy náklady rostou rychleji než příjmy.

“S velkými fixními náklady, rostoucí konkurencí, poklesem kurzu dolaru a dalšími důvody, které ne všechny můžeme ovlivnit, je to dost nepříznivá kombinace,” uvedla společnost v interní komunikaci citované e15.

Prodejní cíle od začátku roku nejsou plněny ani na 90 procent. Součástí pokusu o zlepšení situace bude také kontrola nákladů s cílem dostat marže na úroveň z roku 2024.

Prusa Research kromě jiného bojuje s konkurencí z Číny typu Bambu Lab. Ta je schopná postupovat velice rychle, zároveň ale ne vždy hraje fér. Josef Průša před časem pro Lupu uvedl, že koncept otevřeného hardwaru v 3D tisku je vlivem toho mrtvý. Český stát společně s firmami koncem loňského roku varoval před tiskárnami z Číny ohledně možného zneužití pro špionáž.

Průšovi historicky rostou finanční ukazatele. Tržby předloni vyskočily o 750 milionů na 3,65 miliardy korun s čistým ziskem přes 47 milionů.

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

