Lupa.cz  »  Čeští vývojáři chtějí zrušit hranici mezi designem a kódem, věří jim i andělé z Mety a Kiwi.com

Čeští vývojáři chtějí zrušit hranici mezi designem a kódem, věří jim i andělé z Mety a Kiwi.com

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Modeinspect Autor: Modeinspect
Modeinspect

Startup Modeinspect rozpřažený mezi Prahu a San Francisco ohlásil, že získal investici ve výši 3,4 milionu dolarů (skoro 71 milionů korun). Kolo vede pařížský fond Partech, účastní se také pražské Credo Ventures a německý fond Angelinvest a kromě nich zajímavá skupina andělů včetně Michala Vaška (Product Design Lead v Meta), Jozefa Képesiho (spoluzakladatel Kiwi.com) a Fredrika Björka (zakladatel Grafbase). Celkové dosud získané financování firmy tak stouplo na 4,2 milionu dolarů, uvádí Partech.

Modeinspect „přepíná“ produktový design z prototypů rovnou do produkce. Designérům umožňuje editovat produkt rovnou, podobně, jako pracují vývojáři s kódem, bez tradičního „handoffu“. Míří tím na dlouhodobou výzvu velkých produktových týmů, tedy práci se statickými návrhy, pomalé předávání do vývoje a až následného dohánění reality. „Designéři vytvoří přesně to, co chtějí, a vývojáři dohlédnou, že výstup odpovídá standardům kódu,“ vysvětluje CEO a spoluzakladatel Martin Antoš. „Jejich platforma konečně dává umělou inteligenci do rukou designérským týmům a proměňuje je ve spolupracovníky v reálném čase, eliminuje nekonečné iterace před tím, než se změna produktu dostane do provozu,“ myslí si Moritz Steinbrecher z fondu Partech.

Startup už funguje u Kiwi.com. Představuje si, že dokáže naškálovat tak, aby své služby nabídl těm největším firmám.

V Brně povyrostla e-commerce skupina, koupila AI startup a rozhlíží se po dalších Přečtěte si také:

V Brně povyrostla e-commerce skupina, koupila AI startup a rozhlíží se po dalších

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Daň z příjmu fyzických osob

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).