Čeští vývojáři chtějí zrušit hranici mezi designem a kódem, věří jim i andělé z Mety a Kiwi.com

Startup Modeinspect rozpřažený mezi Prahu a San Francisco ohlásil, že získal investici ve výši 3,4 milionu dolarů (skoro 71 milionů korun). Kolo vede pařížský fond Partech, účastní se také pražské Credo Ventures a německý fond Angelinvest a kromě nich zajímavá skupina andělů včetně Michala Vaška (Product Design Lead v Meta), Jozefa Képesiho (spoluzakladatel Kiwi.com) a Fredrika Björka (zakladatel Grafbase). Celkové dosud získané financování firmy tak stouplo na 4,2 milionu dolarů, uvádí Partech.
Modeinspect „přepíná“ produktový design z prototypů rovnou do produkce. Designérům umožňuje editovat produkt rovnou, podobně, jako pracují vývojáři s kódem, bez tradičního „handoffu“. Míří tím na dlouhodobou výzvu velkých produktových týmů, tedy práci se statickými návrhy, pomalé předávání do vývoje a až následného dohánění reality. „Designéři vytvoří přesně to, co chtějí, a vývojáři dohlédnou, že výstup odpovídá standardům kódu,“ vysvětluje CEO a spoluzakladatel Martin Antoš. „Jejich platforma konečně dává umělou inteligenci do rukou designérským týmům a proměňuje je ve spolupracovníky v reálném čase, eliminuje nekonečné iterace před tím, než se změna produktu dostane do provozu,“ myslí si Moritz Steinbrecher z fondu Partech.
Startup už funguje u Kiwi.com. Představuje si, že dokáže naškálovat tak, aby své služby nabídl těm největším firmám.