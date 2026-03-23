CETIN loni opět zvedl průměrnou rychlost připojení k internetu v ČR, dostal se přes půl gigabitu

Jan Sedlák
Včera
CETIN - budova Autor: CETIN

Společnosti CETIN se v loňském roce v České republice opět podařilo zvýšit průměrnou rychlost dostupného připojení k internetu. Ta se v roce 2025 v případě downloadu dostala na 507 Mb/s, rok předtím šlo o 426 Mb/s. Údaje o průměrném uploadu CETIN neuvedl.

CETINu se daří čísla zvyšovat dlouhodobě. V roce 2023 činila průměrná rychlost 275 Mb/s a roky předtím to dělalo 202, 177, 105, 84, 67, 55 a 25 Mb/s.

“K nárůstu rychlosti naší sítě došlo díky vlastní výstavbě a modernizaci, přístupu k infrastruktuře našich partnerů i prostřednictvím akvizic,” okomentovala společnost aktuální čísla.

CETIN několik let investuje do budování optické sítě, jde o miliardy korun. Díky technologiím jako bonding také zlepšuje kapacity sítě DSL. Infrastrukturu nabízí velkoobchodně svým partnerům.

Firma je poměrně aktivní v nakupování, patří mezi největší konsolidátory internetových poskytovatelů u nás. Působí v tandemu s O2 (obě firmy spadají pod PPF), kdy CETIN získává infrastrukturu a O2 zákazníky a služby. Takto například došlo k rozdělení koupených providerů Nej.cz nebo Nordic Telecom. O2 nedávno pro Lupu uvedlo, že má zájem nakupovat další hráče.

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

