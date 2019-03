 »  Chce výhody bez placení a poškozuje hudebníky, reaguje Apple na stížnost Spotify

David Slížek

Apple vrací úder. V ostré oficiální reakci na antimonopolní stížnost Spotify k Evropské komisi firma obviňuje hudební službu z překrucování skutečnosti a z toho, že si chce ponechat všechny výhody ekosystému Applu, aniž by za ně cokoli platila. „Umělcům, hudebníkům a skladatelům, kteří hudbu vytvářejí, zároveň odvádí stále menší poplatky – a dokonce se s nimi soudí,“ útočí také Apple.

Firma odmítá tvrzení, že by nějak brzdila nebo zakazovala aktualizace aplikace Spotify v App Store. „Schválili jsme téměř 200 aktualizací Spotify a uživatelé stáhli více než 300 milionů jejích kopií,“ uvádí Apple. Popírá také, že by blokoval přístup Spotify k některým svým zařízením. Aplikace pro Apple Watch je momentálně nejstahovanější v kategorii Hudba, tvrdí Apple.

Polemizuje také s tvrzením Spotify, že musí platit 30% poplatek ze všech plateb provedených přes App Store. Podle Applu se po prvním roce fungování aplikace tento poplatek snižuje na 15 %. Drtivá většina uživatelů Spotify přitom podle Applu nic neplatí – většina používá verzi, která je zdarma, a velká část se k aplikaci dostane mimo App Store, například přes partnerské nabídky mobilních operátorů.

Vybudovali jsme systém, přes který se aplikace dostávají k uživatelům a který je také udržuje aktuální. Postavili jsme platební systém, kterému mohou uživatelé věřit a provádět přes něj v aplikacích bezpečné transakce. Spotify si teď chce všechny tyto výhody ponechat a zároveň chce inkasovat 100 % výdělku. Myslíme si, že to není správné, tvrdí Apple.

V závěru pak firma vytahuje ještě větší kalibr. Obviňuje Spotify také z toho že se snaží vydělávat na práci jiných a že nejde jen o Apple ale i o samotné hudebníky. Argumentuje tím, že se Spotify v USA soudí s tamní komisí Copyright Royalty Board o to, aby služba nemusel autorům platit vyšší poplatky. Komise v lednu rozhodla, že se poplatky mají zvednou téměř o polovinu. Spotify, Google, Amazon a Pandora pak tento verdikt napadly u soudu.

Apple se nicméně ve své reakci nevyjadřuje k jádru stížnosti Spotify. Podle švédské společnost je totiž problém hlavně v tom, že Apple zvýhodňuje svou vlastní hudební aplikaci Apple Music oproti konkurenčním službám. Pokud by se to prokázalo, mohl by mít Apple v Evropě skutečně problém.