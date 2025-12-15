Chcete peníze na vývoj vaší elektroniky? Přihlaste se ministerstvu, zkusí najít štědrou dotaci

Stát skrze ministerstvo průmyslu a obchodu zjišťuje, zda české firmy a organizace budou mít opět zájem o zajímavou formu financování jejich projektů točících se kolem čipů a polovodičů, mikrolektroniky, senzorů a podobně. Jde o projekty takzvaného společného evropského zájmu (IPCEI), které spadají do strategie Evropské unie vybudovat silný polovodičový sektor a tudíž lze za určitých podmínek získat až sto procent dotace, například na takzvaný funding gap.
Česko má zkušenost s předchozím kolem IPCEI s názvem PCEI Microelectronics and Communication Technologies, v němž se rozdělovaly 8,1 miliardy eur. Z celé Evropy bylo vybráno 68 aktivit, přičemž čtyři byly z Česka. Popsali jsme je zde. Brněnský Codasip například uspěl s projektem pro vývoj nové architektury procesorů typu RISC-V pro náročné aplikace jako umělá inteligence, strojové učení, kybernetická bezpečnost či počítačové vidění. Dále zabodovaly Mycroft Mind, UJP Praha a česká pobočka NXP Semiconductors.
Teď se připravuje další iterace s názvem IPCEI Advanced Semiconductor Technologies. Podpořeny budou aktivity v těchto oblastech: AI čipy a akcelerátory, čiplety a heterogenní integrace, fotonické technologie, senzory (například kvantové, bio, optické senzory), inovativní výkonová elektronika, bezpečná komunikace, EDA, front a back-end procesy, pokročilé pouzdření, výrobní a metrologická zařízení, materiály, výroba waferů.
Evropská komise prostředky rozděluje skrze členské státy, které nejdříve musí zajistit národní financování. Česko zatím zdroj těchto peněz nemá k dispozici. Aktuálně tedy hledá potenciální zájemce, kteří by IPCEI chtěli využít, a na tomto základě se pak má vyvinout aktivita pro sehnání prostředků. Detaily popisuje ministerstvo průmyslu a obchodu.