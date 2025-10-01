Lupa.cz  »  Další větší regionální poskytovatel internetu mění majitele, PODA kupuje JON.CZ

Další větší regionální poskytovatel internetu a služeb kolem už je součástí většího hráče. Ostravský provider PODA podle údajů v obchodním rejstříku nedávno kompletně ovládl firmu JON.CZ, získal jí od podnikatele Jonáše Meduny.

JON.CZ nabízí připojení k internetu skrze optickou síť, bezdrát a xDSL. V případě optiky se umí dostat až na 10 Gb/s – standardně má v nabídce 200 Mb/s, 1 000 a 2 000 Mb/s (349, 449 a 649 korun), dokáže ale dodat i 10Gb tarif. Cena je ovšem 2 999 korun měsíčně s jednorázovým instalačním poplatkem 4 999 korun.

JON.CZ působí v Kolíně a okolí, na trhu je více než 20 let. Kromě koncových domácností dodává také firmám, vedle internetu nabízí televizi, volání nebo bezpečnostní kamery. Firma v posledních letech nezveřejňovala finanční výsledky.

PODA je společně se Starnetem (ten také nakupuje) jedna z mála zbývajících středně velkých ryb, které nepřešly pod konsolidátory jako O2/CETIN (Nej.cz či Nordic Telecom) nebo ČEZ. PODA sama dlouhodobě buduje optiku, letos finišuje s její modernizací na 10Gb internet.

Providerovi PODA spadl zisk, rostou náklady. Firma finišuje s velkou modernizací optiky na 10Gb internet

