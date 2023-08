Daniel Křetínský dokončuje akvizici části francouzského IT giganta Atos, převezme i dluhy

Autor: Energetický a průmyslový holding

Český miliardář Daniel Křetínský by měl opět posílit ve Francii. Jeho firma EP Equity Investment je ve finální fázi exkluzivního jednání o koupi sekce Tech Foundations v tamním IT gigantovi Atos. Je to součást již delší dobu probíhající restrukturalizace.





Tech Foundations je z Atosu vyčleněná sekce zaměřená na legacy IT. Atos v minulosti dostal několik nabídek na její odkup, ty ale odmítl a jednání pokračovala až s Křetínským.





Odkupní cena Tech Foundation má být sto milionů eur. K tomu ale bude nutné převzít dluhy ve výši 1,9 miliardy eur, celková cena tedy vyjde na dvě miliardy eur. Tech Foundations je dlouhodobě ztrátový projekt.

Křetínský bude ještě jednat s francouzskou investiční skupinou Fimalac o tom, že by získala minoritní podíl.

Český miliardář by se dále měl podílet na kapitálovém posílení společnosti Eviden, což je další část skupiny Atos obchodovaná na burze v Paříži. Atos se nedávno na dvě části formálně rozdělil i v Česku. Eviden je u nás dnes nástupcem Atosu a značka Atos funguje jako nová entita.

Atos u nás má historicky dobrou pozici. Z Česka operuje i tým Bull zaměřený na superpočítače ve více zemích. Francouzi u nás také v roce 2021 za stovky milionů koupili startup DataSentics.

Atosu je už delší dobu na sestupu. Akcie mu za posledních pět let spadly o téměř devadesát procent, za poslední rok to bylo přes patnáct procent.

Křetínský je ve Francii velmi aktivní, zemi a jazyk má rád. Mimo jiné má podíl v novinách Le Monde.