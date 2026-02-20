Digitální identitu už v Česku použilo pět milionů lidí, hlásí se hlavně skrze banky

Elektronické služby státu tento týden překonaly významnou metu, skrze digitální identitu se k nim přihlásilo pět milionů lidí. Digitální a informační agentura (DIA), která prostředky digitální identity odbavuje skrze identita.gov.cz, to v kontextu evropských zemí hodnotí jako výborný výsledek.
“Počet prostředků digitální identity v České republice neustále roste, celkově nyní přesahuje 21 milionů. Z tohoto počtu zhruba jednu čtvrtinu představují státní identifikační prostředky a zhruba tři čtvrtiny ty nestátní. Pokud uvážíme, že v ČR žije přibližně 10,8 milionu lidí a odečteme 1,8 milionu dětí a mladistvých, dostaneme devět milionů obyvatel, kteří mohou být klienty digitálních služeb státu. A výše uvedených pět milionů skutečných uživatelů znamená, že elektronické služby státu konzumuje již 56 procent dospělých obyvatel,” zhodnotila DIA.
Nejpoužívanějším státním prostředkem digitální identity je Mobilní klíč eGovernmentu. Ze soukromých prostředků, které jsou používány výrazně více, dominují banky v čele s Českou spořitelnou a ČSOB.
“Občané mají dobré povědomí o službách státní správy, které již byly digitalizované, ale používají je logicky až tehdy, když je potřebují. Typickým příkladem je rostoucí počet požadavků o přístup do portálu DiPSy pro podání přihlášky na střední školy, který shodou okolností vrcholí tento týden. Svou digitální identitu zde využívají i ti rodiče, kteří zatím k žádnému státnímu portálu nepřistupovali a v roli klienta veřejné správy se ocitli poprvé,” doplnila DIA.