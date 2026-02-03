Disney bude mít nové vedení. Prioritami zůstávají filmy, sport a streaming

Americká společnost Disney představila svého nového generálního ředitele, který do funkce nastoupí v polovině března. Legendárního dlouholetého šéfa Boba Igera vystřídá Josh D’Amaro, který dosud vedl divizi zábavních parků a hotelů.
Na nově vytvořenou pozici prezidentky společnosti a šéfky kreativy ve stejnou dobu povýší Dana Walden, stávající ředitelka mediálních aktivit.
Pro mediální divizi zůstává strategickou prioritou zvyšování ziskovosti streamingu. Digitálním službám se daří velmi dobře, jen v uplynulém čtvrtletí dosáhly provozního zisku 450 milionů dolarů (v přepočtu zhruba devět miliard korun). V aktuálním čtvrtletí vedení firmy předpokládá růst zisku této divize na půl miliardy dolarů. Disney se úspěšně přesouvá od modelu agresivního nabírání předplatitelů za každou cenu k modelu udržitelného a ziskového podnikání.
Měření společnosti Nielsen potvrdilo, že sedm z deseti nejsledovanějších titulů na amerických streamovacích platformách bylo k vidění na službách Disney+ nebo Hulu. Do první desítky se dostal například seriál Chirurgové nebo animovaný sitcom Griffinovi.
Celý zábavní průmysl společnosti Disney, kam kromě streamingu patří také filmové a televizní podnikání, sice zvýšil tržby, jeho provozní zisk však meziročně klesl. Disney to vysvětluje hlavně vyššími náklady na program, výrobu a marketing. Do kin šlo před koncem loňského roku meziročně víc titulů, což zvýšilo i výdaje na marketing. Filmovým novinkám se ale dařilo velmi dobře, přičemž Disney vyzdvihuje zejména animák Zootopia 2 a sci-fi film Avatar: Oheň a popel.
Vedle streamingu je pro firmu Disney zásadní i sportovní televize, zejména značka ESPN. V této části firma vykázala stabilní tržby, ale meziroční pokles provozního zisku. Pokles ziskovosti způsobily především rostoucí ceny vysílacích práv, konkrétně nové kontrakty na univerzitní fotbal a wrestlingovou organizaci WWE. Situaci navíc zkomplikoval dočasný výpadek vysílání na platformě YouTube TV, který společnost stál na provozním zisku přibližně 110 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč).
Oznámená personální změna ve vedení má podle firmy zachovat kontinuitu. V mediálním podnikání se chce dál soustředit na ekonomiku filmové a televizní tvorby, růst streamingu a rozvoj sportovní nabídky v digitální distribuci. Po předání funkce má Iger zůstat do konce roku 2026 seniorním poradcem a členem správní rady.
Bob Iger byl od roku 2000 prezidentem a provozním ředitelem společnosti Disney, funkci generálního ředitele převzal v říjnu 2005. Za jeho éry Disney koupil studia Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm nebo 20th Century Fox. V roce 2019 přišla na trh streamovací služba Disney+, kterou firma vyzdvihuje jako jednu z klíčových technologických a distribučních změn za Igerova vedení.
Z nejvyšší firemní funkce odešel v roce 2020, kdy ohlásil odchod na odpočinek. Řízení společnosti předal svému nástupci Bobu Chapekovi a do konce roku 2021 zůstal předsedou správní rady. Zpátky do funkce generálního ředitele byl narychlo povolán v listopadu 2022, aby zkrotil rychle rostoucí náklady, zklidnil politické kontroverze a vrátil firmu k původním úspěšným principům podnikání.