Diváci Canal+ loni nejvíc sledovali Molocha. Letos uvede další český příběh

Čeští a slovenští diváci Canal+ v roce 2025 nejvíce sledovali seriál Moloch, který bodoval na streamovací platformě i na stanici Canal+ Action. Thrillerová minisérie s Miroslavem Donutilem v hlavní roli vznikla v produkci české společnosti Bionaut.
Na divácký zájem o lokální náměty naváže Canal+ v dubnu letošního roku premiérou koprodukční minisérie Final Hours, která vznikla podle románu českého spisovatele Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. Historicko-kriminální drama je zasazeno do Prahy v posledních dnech druhé světové války, kdy město stále okupují německá vojska, ale blíží se příchod sovětské armády.
V nové čtyřdílné minisérii, která vznikla v německo-rakouské koprodukci, ztvární roli českého vrchního inspektora Berana herec Karel Dobrý. Spolu se svým asistentem Moravou, kterého hraje Jonas Nay, pátrají po sériovém vrahovi, přičemž jejich kroky sleduje gestapo s cílem odhalit propojení policie na český odboj. Režisér Christopher Schier pojal sérii jako podobenství o mechanismech násilí a jeho ideologickém ospravedlňování v době, kdy se v ozbrojeném povstání stírají hranice mezi nevinou a zločinem.
„Když sovětská vojska dorazí do Prahy, v ozbrojeném povstání proti okupantům se i ti nejnevinnější stávají vrahy,“ dodává anotace seriálu.
Dalším titulem s českou stopou v letošním vysílacím schématu bude dokumentární seriál Disco Biscuits, jehož uvedení je naplánováno rovněž na duben. Ačkoliv jde o původní produkci nizozemské pobočky Canal+, série se zaměřuje na výrobu a distribuci extáze, přičemž tvůrci mapují i výrobu této drogy v České republice a její dopady na společnost.
Kromě vítězného Molocha se v první desítce nejsledovanějších seriálů roku 2025 umístily i další projekty vlastní tvorby Canal+ jako Dcera národa nebo Případ Prostý, které v žebříčku doplnily americké série S.W.A.T. a FBI. V kategorii filmů dominoval americký snímek Jízda smrti, nicméně výrazného úspěchu dosáhl i český sci-fi thriller Bod obnovy režiséra Roberta Hloze.
Kromě pořadí Canal+ neuvedl žádné konkrétní údaje o sledovanosti.
Programovou nabídku pro rok 2026 doplní v květnu druhá řada francouzské kriminálky B.R.i. Na podzim bude mít premiéru závěrečná řada historické trilogie Policie Paříž 1910, která se inspiruje skutečnou dvojnásobnou vraždou. Už v lednu odstartují nové řady seriálů Zlato či Spartakus: Ashurův dům.