Lupa.cz  »  Do čela mezinárodní organizace kyberbezpečnostních týmů usedne Češka

Do čela mezinárodní organizace kyberbezpečnostních týmů usedne Češka

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Věra Mikušová Autor: CZ.NIC

Do čela mezinárodní organizace sdružující kybernetické bezpečnostní týmy usedne česká zástupkyně. Věra Mikušová byla zvolena předsedkyní řídícího výboru uskupení TF-CSIRT (Task Force CSIRT), která se snaží rozvíjet spolupráci a důvěru mezi bezpečnostními týmy v rámci Evropy a dalších zemích.

TF-CSIRT sdružuje kybernetické bezpečnostní týmy CERT a CSIRT a další podobně zaměřené subjekty SOC, ISAC nebo PSIRT.

“TF-CSIRT představuje přirozenou cestu, jak se stát součástí prostředí, které se dlouhodobě zabývá problematikou kybernetické bezpečnosti. Pro subjekty, které nemají s kybernetickou bezpečností příliš velké zkušenosti, je to nejjednodušší způsob, jak získat přístup k osvědčeným a často bezplatným řešením sdíleným mezi odborníky napříč Evropou, a pro odborníky v této oblasti zase platformou, kde uplatňovat, rozvíjet a sdílet své zkušenosti a pomáhat tak budovat bezpečnější prostředí pro nás všechny,” přiblížila Mikušová na blogu.

Mikušová pracuje jako bezpečnostní analytička a specialistka na bezpečnostně legislativní spolupráci v rámci CZ.NIC, správce národní internetové domény a provozovatele CSIRT.CZ. Má zkušenosti například s vedením projektu Safer Internet nebo z pozice vedoucí cvičení Cyber Europe. Před svým aktuálním zvolení na pozici předsedkyně v TF-CSIRT působila jako členka řídícího výboru.

Pro CZ.NIC to není první úspěch tohoto druhu. “Členkou řídícího výboru byla v minulosti také Zuzana Duračinská a v současné době je jí také bývalá bezpečnostní analytička CZ.NIC Petra Raszková,” shrnulo sdružení.

Ondřej Filip z CZ.NIC byl znovu zvolen do představenstva mezinárodní organizace RIPE NCC Přečtěte si také:

Ondřej Filip z CZ.NIC byl znovu zvolen do představenstva mezinárodní organizace RIPE NCC

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip pro kritické infrastruktury i spotřební elektroniku

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Praha láká hvězdy světové architektury

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem už dnes. Podívejte se, jak v tom IBM nastavuje pravidla hry

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje. Upravují se i povinnosti pro nemocenské dáky

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).