Dobré ráno mění po patnácti letech vizuální podobu, sjednotí vysílání z Brna i Ostravy

Filip Rožánek
Dnes
Ranní vysílání České televize čeká od pondělí 5. ledna 2026 výrazná proměna. Pořad Dobré ráno, který veřejnoprávní televize vysílá každý všední den na stanici ČT2, se divákům představí v novém studiu a s upravenou grafickou identitou. 

Změna přichází po patnácti letech. Kromě modernizace vzhledu se také sjednotí styl vysílání ze studií v Brně a Ostravě, která se ve výrobě pořadu střídají.

Autory nové podoby studia jsou architekti Jan Seyček a Petra Hlaváčková. Jejich návrh má podle vyjádření České televize evokovat atmosféru domova a přiblížit prostředí divákovi. Kromě fyzické dekorace se mění i grafická výbava pořadu, včetně loga a znělek. 

Kreativní manažer marketingu ČT Milan Malík uvedl, že nová barevnost vychází z tónů ranní oblohy a celková grafika byla zjednodušena, aby nepůsobila rušivě vůči dění ve studiu.

Vedoucí Centra dramaturgie TS Ostrava Marcel Nevín vysvětlil, že úprava má posunout relaci k současnému pojetí ranního vysílání, přičemž důraz zůstává na dosavadních hodnotách pořadu. „Cílem je zachovat to, co diváci na pořadu oceňují – pohodu, lidskost a energii – a zároveň jej přirozeně posunout k současnému pojetí ranního vysílání,“ doplnil Nevín s tím, že změny sjednotí obě regionální mutace pořadu. 

Na vývoji nového vizuálu spolupracovala obě televizní studia s marketingovým oddělením v Praze.

Navzdory vizuálním změnám zůstává vysílací schéma i personální obsazení stabilní. Diváci budou moci pořad sledovat ve standardním čase od 5:59 do 8:30. Z brněnského studia budou vysíláním nadále provázet Monika Brindzáková a Aleš Zbořil. Ostravský tým tvoří čtveřice moderátorů Petra Češková, Petr Hradil, Anna Bangoura a Radek Erben.

