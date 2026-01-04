Dobré ráno mění po patnácti letech vizuální podobu, sjednotí vysílání z Brna i Ostravy

Ranní vysílání České televize čeká od pondělí 5. ledna 2026 výrazná proměna. Pořad Dobré ráno, který veřejnoprávní televize vysílá každý všední den na stanici ČT2, se divákům představí v novém studiu a s upravenou grafickou identitou.
Změna přichází po patnácti letech. Kromě modernizace vzhledu se také sjednotí styl vysílání ze studií v Brně a Ostravě, která se ve výrobě pořadu střídají.
Autory nové podoby studia jsou architekti Jan Seyček a Petra Hlaváčková. Jejich návrh má podle vyjádření České televize evokovat atmosféru domova a přiblížit prostředí divákovi. Kromě fyzické dekorace se mění i grafická výbava pořadu, včetně loga a znělek.
Kreativní manažer marketingu ČT Milan Malík uvedl, že nová barevnost vychází z tónů ranní oblohy a celková grafika byla zjednodušena, aby nepůsobila rušivě vůči dění ve studiu.
Vedoucí Centra dramaturgie TS Ostrava Marcel Nevín vysvětlil, že úprava má posunout relaci k současnému pojetí ranního vysílání, přičemž důraz zůstává na dosavadních hodnotách pořadu. „Cílem je zachovat to, co diváci na pořadu oceňují – pohodu, lidskost a energii – a zároveň jej přirozeně posunout k současnému pojetí ranního vysílání,“ doplnil Nevín s tím, že změny sjednotí obě regionální mutace pořadu.
Na vývoji nového vizuálu spolupracovala obě televizní studia s marketingovým oddělením v Praze.
Navzdory vizuálním změnám zůstává vysílací schéma i personální obsazení stabilní. Diváci budou moci pořad sledovat ve standardním čase od 5:59 do 8:30. Z brněnského studia budou vysíláním nadále provázet Monika Brindzáková a Aleš Zbořil. Ostravský tým tvoří čtveřice moderátorů Petra Češková, Petr Hradil, Anna Bangoura a Radek Erben.