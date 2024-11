Doména .CZ od března velkoobchodně podraží o 15 korun

Správce národní domény sdružení CZ.NIC od března 2025 zdraží velkoobchodní cenu za registraci domény na 160 korun (bez DPH) za rok. Doposud sdružení ročně vybíralo 145 korun. CZ.NIC o tom informoval na svém webu.





„Od posledního zvýšení velkoobchodní ceny v roce 2019 přesáhla kumulativní inflace 40 procent, zatímco nárůst počtu domén činil přibližně 11 procent. Ke změně velkoobchodní ceny domény .CZ dochází především v souvislosti s inflací a růstem nákladů na provoz a zabezpečení,“ říká výkonný ředitel CZ.NICu Ondřej Filip. Pro registrátory tato změna znamená úpravy cen pro koncové uživatele.

O plánu přizpůsobovat cenu domény inflaci mluvil Filip před dvěma lety v podcastu Lupy. „Nedělali bychom vždycky jednou za čas revizi té ceny, jako se to v minulosti stalo, ale byl by to automatický mechanismus. To by držitelům dávalo velkou míru jistoty, jak to bude vypadat do budoucna. Bylo by to transparentní a dobře předvídatelné,“ uvedl tenkrát Filip s tím, že záměr musí odsouhlasit členská základna.