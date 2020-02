 »  Vypínání DVB-T pokračuje v jižních Čechách, Kleť a Mařský vrch budou mít výluku

Filip Rožánek

Ve středu 19. února 2020 skončí v jižních Čechách minutu před půlnocí DVB-T vysílání Multiplexu 3, ve kterém jsou tematické kanály Primy a Barrandova, Óčko nebo TV Seznam. Vypínání se týká kanálu 22 na vysílačích Kleť a Mařský vrch.

„20. února 2020 dopoledne zapneme DVB-T2 Multiplex 23 na kanálu 22. Dokrývače Loučovice-Krásná Pole, Týn nad Vltavou-Semenec, Volary a Zdíkov budou spuštěny v následujících dnech,“ informoval na Twitteru manažer Českých radiokomunikací Marcel Procházka.



Autor: České radiokomunikace Orientační pokrytí dotčené oblasti

Kvůli úpravám na vysílačích nebude z vysílače Kleť ve čtvrtek 20. 2. 2020 od půlnoci do 12:00 vysílat ani veřejnoprávní DVB-T multiplex 1 České televize, který se jinak bude vypínat až 19. března 2020. Výluku budou mít i Přechodové vysílací sítě 11 a 12.

Na vysílači Mařský vrch také dojde k přerušení televizního vysílání z důvodu přechodu technologie vysílačů na nový vysílací standard DVB-T2, a to 20. 2. 2020 v době od 00:00 do 12:00. To se dotkne veřejnoprávního DVB-T multiplexu 1 České televize, dále Multiplexu 2 a Přechodových vysílacích sítí 11 a 12.

Další změny se dotknou digitálních sítí, které provozuje společnost Digital Broadcasting. Na 19. resp. 20. února 2020 připravila zahájení provozu vysílačů DVB-T2 Multiplexu 24 na Karlovarsku a v jižních Čechách.

Konkrétně jde o lokality Mariánské Lázně-Dyleň, Jáchymov-Klínovec a Tachov, které od 19. února 2020 vysílají na kanálu 45. Přechodová síť 13 (DVB-T2), která je vysílaná z těchto lokalit na kanálech 28, 38 a 44 bude v tomto termínu vypnuta.

V jižních Čechách začne Multiplex 24 vysílat 20. února 2020 na kanálu 30 ze stanoviště České Budějovice-Kleť, na kanálu 36 ze stanoviště Prachatice-Kreplice a na kanálu 30 ze stanovišť Volary, Dačice a Vimperk-Pod Homolkou. Přechodová síť 13 (DVB-T2), která je vysílaná z těchto lokalit na kanálu 25, resp. 56 bude v tomto termínu vypnuta.