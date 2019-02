 »  DVB-T multiplex 4 čekají výluky, příští týden se odmlčí i DVB-T2 sítě 11 a 12

Jan Brychta

Výluky ve třech lokalitách plánuje dnešek a zítřek celoplošný DVB-T multiplex 4, jehož vysílání zajišťuje společnost Digital Broadcasting. V této síti vysílají tři tématické televize skupiny Nova, komediální Prima Comedy Central, plnoformátové programy Joj Family a Relax a hudební stanici Rebel. V jednotlivých krajích pak programové portfolio doplňuje příslušná regionální televize.

Vysílač Blansko-Veselice přeruší vysílání čtvrté DVB-T sítě na 44. kanále v úterý 26. února v devět hodin ráno a výluka potrvá do jedenácti hodin dopoledne. Další dvě odstávky pak hlásí multiplex 4 na středu 27. února. Kratší z nich postihne diváky 46. kanálu v dosahu vysílače ve Vyškově, který se taktéž odmlčí od devíti do jedenácti hodin dopoledne. Na delší pauzu se musí připravit obyvatelé Jablonce nad Nisou, když lokalita Černá Studnice nebude na 25. kanále vysílat od devíti hodin ráno do dvou hodin odpoledne.



Autor: Digistránky.cz Údržbové přestávky hlášené na příští týden.

Příští týden pak proběhnou celodenní výluky na dvou vysílačích, které z pozice operátorů provozují společnosti Progress Digital a konkurenční České Radiokomunikace. Obě avizované údržbové přestávky jsou naplánovány bez náhrady.

Ve středu 7. března nenaladí od šesti hodin ráno do tří odpoledne diváci v Pardubicích vysílání regionální DVB-T sítě 7. Ta vysílá z pardubického Masarykova náměstí na kanále 27. Operátorem regionální sítě 7 je společnost Progress Digital, jejímž jednatelem je majitel Digital Broadcasting Radim Pařízek, a divákům nabízí dokumentární stanici Kino Svět, hudební program Rebel 2 Slušnej kanál a teleshoppingovou televizi Galerie spolu s rozhlasovými stanice Čas a Čas Rock.

Na čtvrtek 7. února je pak nahlášena celodenní odstávka vysílače Vranovský vrch u obce Nemanice na Domažlicku, který provozují České Radiokomunikace. Od půl osmé ráno do půl čtvrté odpoledne tak diváci v jeho dosahu nenaladí na kanále 26 veřejnoprávní DVB-T2 přechodovou síť 11, na kanále 31 komerční DVB-T2 přechodovou síť 12, na kanále 34 veřejnoprávní DVB-T multiplex 1 a na kanále 48 komerční DVB-T multiplex 2.

Výluka Vranovského vrchu se tak dotkne HD i SD vysílání všech programů České televize a většiny hlavních komerčních stanic, šířených v dané lokalitě jak ve stávajícím DVB-T formátu, tak v nově zaváděném standardu DVB-T2.