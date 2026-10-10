eDoklady tentokrát nespadly, u voleb je použilo odhadem přes 100 tisíc lidí

Mobilní aplikace eDoklady, která umožňuje prokazování totožnosti pomocí digitální kopie dokladů, fungovala během voleb do obecních zastupitelstev a prvního kola hlasování do části Senátu bez problémů. Oznámila to Digitální a informační agentura (DIA), která službu provozuje.
„Digitální doklad si před volbami či během nich aktualizovalo 247 tisíc uživatelů. Počet ověření totožnosti pomocí eDokladů DIA odhaduje na více než 100 tisíc. Zájem voličů překonal očekávání, systém přesto bez obtíží obstál. Ojedinělé potíže voličů a volebních komisí vyřešila DIA obratem,“ říká úřad.
Největší nápor zažil systém v pátek, krátce po otevření volebních místností, kdy si doklad v aplikaci aktualizovalo přes 75 tisíc lidí. „Systém je odbavil prakticky bez čekání, ve virtuální frontě na přihlášení byli v jednu chvíli nejvýše 3 uživatelé,“ říká DIA.
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Během celého pátečního dne si doklady aktualizovalo 143 305 uživatelů a nově se zaregistrovalo 10 131 lidí. V sobotu si doklad aktualizovalo 52 879 uživatelů a nově se zaregistrovalo 4 188 lidí. „Ani v sobotu se netvořily fronty, nejvyšší počet uživatelů čekajících na přihlášení byl 2,“ dodává DIA.
Volební komise podle úřadu během voleb hlásily jen jednotky problémů. „Ve všech případech šlo o individuální situace, typickou příčinou bylo nestabilní internetové připojení ve volební místnosti, neaktualizovaná verze aplikace nebo zapomenutý PIN. Všechny nahlášené případy se podařilo vyřešit obratem,“ říká DIA.
Agentura se po potížích eDokladů při loňských parlamentních volbách snažila proti obdobnému zklamání pojistit optimalizací aplikace a netradičním veřejným zátěžovým testem, do kterého pozvala dobrovolníky z řad veřejnosti. Před letošními volbami také poslala uživatelům push notifikaci, aby si aplikaci s předstihem aktualizovali.
Při letošních volbách ale aplikace zažila mnohem menší zátěž než loni, kdy do ní během čtyř hodin šlo přes 1,5 milionu požadavků.