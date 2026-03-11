Europarlament souhlasil s prodloužením výjimky pro Chat Control, skenování komunikace ale nemá být plošné

Evropští poslanci souhlasili s prodloužením výjimky, která provozovatelům online služeb umožňuje dobrovolně skenovat obsah soukromou komunikaci uživatelů na přítomnost dětské pornografie (tzv. Chat Control 1.0). Z 624 přítomných europoslanců hlasovalo 458 pro, 103 proti a 63 se zdrželo hlasování.
Nejde o finální schválení návrhu, europoslanci si jen stanovili mantinely, se kterými teď europarlament vstoupí do vyjednávání s Evropskou komisí a Radou EU (tzv. trialogu). Teprve z něj má vzejít finální podoba výjimky. EU ji chce schválit do konce března, protože začátkem dubna vyprší platnost dosud platné výjimky.
Prodloužení výjimky začátkem března nedoporučil výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Europoslanci dnes doporučení výboru nevyslyšeli, k původnímu návrhu Evropské komise ale schválili několik vlastních pozměňovacích návrhů, které by mohly pravidla pro skenování výrazně proměnit.
Jedním z nich je výslovné ujištění, že skenování se nesmí týkat komunikace chráněné koncovým (end-to-end, E2E) šifrováním. Europoslanci zároveň chtějí omezit skenování nových závadných materiálů. To mají mít provozovatelé povolené jen v případě, že dostanou od uživatelů či organizací na ochranu dětí upozornění na konkrétní konverzaci, u které panuje důvodné podezření, že by mohla závadné materiály obsahovat. Skenování dosud probíhá na základě hashů už zachycených materiálů, které shromažďují organizace zabývající se potíráním dětské pornografie.
Podle pozměňovacího návrhu, který předložila česká europoslankyně Markéta Gragorová (Piráti), by skenování také nemělo být plošné, ale výhradně cílené na jednotlivé uživatele nebo jednoznačně definovanou skupinu uživatelů (například sledující určitého kanálu), u kterých existuje důvodné podezření na spojení s šířením dětské pornografie. Skenování také má schvalovat soud.
„Dosud šlo o absolutně neproporční zásah do našeho soukromí. Platformy bez důvodného podezření plošně skenovaly miliony zpráv nevinných občanů. Taková praxe má díky mému pozměňovacímu návrhu skončí. Nově bude možné sledovat pouze cílenou komunikaci podezřelých osob, a to po soudním povolení. S tím ostatně souhlasí podle reprezentativního průzkumu agentury Perfect crowd také 66 % Čechů, což považuji za logické. Masové sledování nevinných občanů jsou totiž praktiky minulého režimu, což si Češi moc dobře pamatují. Návrh získal těsnou většinu parlamentu, na což jsem moc ráda. Proto jsem nakonec výjimku podpořila,“ komentuje hlasování Gregorová.
Europoslanci současně chtějí výjimku schválit jen na rok, tedy do 3. dubna 2027. Komise navrhovala dva roky.
Vzhledem k blížícímu se vypršení platnosti původní výjimky má trialog začít v nejbližších dnech.
Paralelně běží také trialog k návrhu nařízení pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí (dnes známý jako Chat Control 2.0), které má skenování zakotvit jako trvalou součást evropského práva.