Eurosport a HBO Max prodloužily smlouvu na vysílání cyklistických závodů

Televizní kanál Eurosport a streamovací služba HBO Max budou nejméně do roku 2029 vysílat prestižní mužské i ženské cyklistické závody. Vyplývá to z prodloužené dohody o vysílacích právech, která se týká evropských a amerických televizních trhů. Smlouva umožňuje vysílání mužského i ženského Giro d’Italia, závodů Strade Bianche, Milán–San Remo, Il Lombardia a dalších soutěží.
Eurosport přenášel slavný „Růžový závod“ poprvé v roce 1998. Podle nové smlouvy bude živé televizní přenosy zajišťovat pro 50 evropských trhů. Ve Velké Británii a v Irsku se vysílání ujme sesterská stanice TNT Sports. Streamovací služba HBO Max umožní sledovat závody živě i ze záznamu.
„Cyklistika je pro nás jedním z profilových sportů a především Eurosport je s ní v Evropě spojen již několik desítek let. Mnoho diváků jej vnímá jako její televizní domov. Logicky jsme proto usilovali o prodloužení práv k Giro d’Italia, Giro d’Italia Women a dalším prémiovým závodům. Za WBD mohu říct, že chceme těmto závodům i nadále poskytovat pozornost, kterou si zaslouží, a naše produkční inovace snad jejich popularitu ještě posílí. Chceme přilákat více diváků a oslovit i nadějné budoucí hvězdy tohoto jedinečného sportu,“ poznamenal Trojan Paillot, seniorní viceprezident pro akvizice sportovních práv ve společnosti WBD Sports Europe.
Letošní ročník závodu Giro d’Italia odstartuje 8. května v Bulharsku, přičemž finiš v Římě je naplánován na 31. května. Ženský závod Giro d’Italia Women se pojede od 30. května do 7. června. Kompletní přehled závodů, které Eurosport a HBO Max mohou vysílat na základě nové smlouvy, zahrnuje následující soutěže:
- Giro d’Italia (součást UCI World Tour)
- Giro d’Italia Women (součást UCI Women’s World Tour)
- Giro Next Gen (závod jezdců do 23 let)
- Giro d’Abruzzo (závod kategorie UCI 2.1)
- Strade Bianche Men (součást UCI World Tour)
- Strade Bianche Women (součást UCI Women’s World Tour)
- Tirreno–Adriatico (součást UCI World Tour)
- Milano–Sanremo Men (součást UCI World Tour)
- Milano–Sanremo Women (součást UCI Women’s World Tour)
- Milano–Torino (součást UCI ProSeries)
- Il Lombardia (součást UCI World Tour)
- Gran Piemonte (součást UCI ProSeries)
- UAE Tour (součást UCI World Tour)
- UAE Tour Women (součást UCI Women’s World Tour)
Mateřská společnost Eurosportu a HBO Max si pochvaluje loňský ročník Giro d’Italia, který podle jejích dat překonal dosavadní rekordy sledovanosti. Meziročně vzrostl počet zhlédnutí na streamovacích platformách o 44 %. Lineární vysílání oslovilo miliony fanoušků z celé Evropy a na všech trzích dohromady meziročně posílilo o 4 %. Rekordní sledovanost zaznamenal Eurosport také v Německu, Španělsku a Dánsku. Volně dostupný dánský Kanal 5 dosáhl meziročního nárůstu sledovanosti o 174 % a celkového podílu na trhu ve výši 13,8 %.